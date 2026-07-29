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Foto Militarii români care au doborât drone rusești în România și Estonia au fost înaintaţi în grad în mod excepţional

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piloti romani
Piloți români. Foto: Facebook / Radu Miruță.
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Ministrul interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a semnat, miercuri, ordinele de înaintare în gradul următor, în mod excepţional, pentru trei ofiţeri şi şapte maiştri militari care au contribuit la succesul misiunilor desfăşurate în Lituania şi în România. Totodată, Miruţă a analizat în detaliu situaţia de securitate de la graniţa cu Ucraina şi evoluţiile din zona Mării Negre. „Armata României nu s-a culcat pe o ureche după misiunile reuşite din ultimele zile. Dimpotrivă. Zi şi noapte, 24 de ore din 24, sunt analizate toate scenariile, sunt reevaluate permanent procedurile, sunt reconfigurate dispozitivele şi sunt adaptate măsurile de răspuns la fiecare evoluţie din teren”, a transmis ministrul interimar.

„Astăzi am avut onoarea să confer înaintarea în grad, în mod excepţional, pentru zece militari ai Forţelor Aeriene Române, alături de şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, generalul - locotenent Leonard Baraboi. Sunt oameni care au contribuit direct la succesul misiunilor de combatere a dronelor desfăşurate atât în România, cât şi în Lituania. Da, asta presupune ca este misiunea lor, dar orice analiză la rece arată ca fac lucruri extraordinare cu ceea ce ai la dispoziţie”, a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

grade militare foto miruta fb
Foto: Facebook / Radu Miruță

Acesta precizează că a fost un moment de recunoaştere a meritelor lor, dar şi un prilej de a transmite un mesaj clar: ”succesul nu aparţine niciodată unui singur om”.

„În spatele fiecărei aeronave care decolează la timp, al fiecărei drone identificate şi neutralizate, al fiecărei misiuni îndeplinite fără ca populaţia să fie pusă în pericol, există o echipă întreagă. Piloţi, controlori de trafic aerian, personal tehnic, mecanici, specialişti în supraveghere, comandă şi control. Oameni care lucrează coordonat, cu profesionalism şi, de multe ori, sub o presiune pe care cei mai mulţi dintre noi nu o văd. Le mulţumesc tuturor! România este mai sigură datorită lor”, a transmis Radu Miruţă.

militari romani
Foto: Facebook / Radu Miruță

Ministrul interimar a precizat că, de asemenea, la Baza 86 Aeriană Borcea, împreună cu generalul Leonard Baraboi şi cu locţiitorul şefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Dragoş Iacob, a analizat în detaliu situaţia de securitate de la graniţa cu Ucraina şi evoluţiile din zona Mării Negre.

„Vreau ca românii să ştie un lucru: Armata României nu s-a culcat pe o ureche după misiunile reuşite din ultimele zile. Dimpotrivă. Zi şi noapte, 24 de ore din 24, sunt analizate toate scenariile, sunt reevaluate permanent procedurile, sunt reconfigurate dispozitivele şi sunt adaptate măsurile de răspuns la fiecare evoluţie din teren. Le-am cerut comandanţilor să folosească la maximum toate capabilităţile pe care le avem astăzi la dispoziţie pentru ca populaţia să fie protejată în faţa oricărei ameninţări. Iar responsabilitatea mea este să mă asigur că Armata primeşte resursele, echipamentele şi sprijinul de care are nevoie pentru a-şi îndeplini această misiune”, a mai transmis ministrul interimar al Apărării.

Potrivit acestuia, siguranţa României nu este rezultatul norocului, ci este rezultatul muncii neîntrerupte a unor profesionişti.

militari romani 2
Foto: Facebook / Radu Miruță

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Editor : Liviu Cojan

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