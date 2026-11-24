După experiența de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), care a fost afectată de un atac cibernetic, Bogdan Dumitru a afirmat, în exclusivitate la Digi24, că nu cunoaște în detaliu situația în care s-a aflat instituția, însă a precizat că datele au fost criptate. Ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială a susținut că și-ar dori să trăiască într-o țară „care abundă de servicii digitale”.

Ministrul a vorbit și despre AI ca fiind o unealtă în identificarea vulnerabilităților informatice, dar și în dezvoltarea mecanismelor de apărare împotriva atacurilor cibernetice: „Lucrurile sunt mult mai robuste astăzi sau, cu certitudine, sunt mult mai rapide, dar, pe de altă parte, și numărul de încercări, ca să nu spun numărul de atacuri, a crescut, dar există încă un echilibru, adică acea unealtă de care vorbim toți, AI-ul, poate fi folosit și pentru a găsi, spre exemplu, vulnerabilități într-o aplicație, dar și pentru a te proteja într-un mod proactiv, dar și reactiv”.

Bogdan Dumitru a precizat că lucrează cu echipa sa la un proiect transversal în care sunt implicate mai multe entități ale statului român: „Proiectul ăsta e un proiect comun, adică nu e ceva ce fac neapărat eu și echipa mea. E un proiect transversal și ăsta este un lucru, aș spune, absolut fantastic, pentru că sunt implicate mai multe entități ale statului care colaborează și lucrurile merg bine.

(..) Nu cunosc în detaliu tot ce s-a întâmplat acolo (n.red - la ANCPI), dar, cu siguranță, lucrurile stau un pic diferit. Mai degrabă, acolo datele au fost criptate și celor de la Cadastru cred că li s-a cerut o răscumpărare.

Cred că a fost un atac clasic de tip, mă rog, eu îi spun clasic, de tip ransomware. Aici, în schimb, lucrurile sunt puțin diferite, pentru că, dacă cineva ar ajunge într-un fel să ia datele, ele sunt criptate, o parte dintre ele pe telefon, o parte se găsesc în instituțiile statului. Cineva ar trebui să sustragă date din foarte multe locuri.

Dacă cineva ar ajunge sau și-ar pune problema să facă lucrul ăsta, oricum ar putea să pună cap la cap datele. Un astfel de proiect, acum, în timp ce vorbim, îmi dau seama că nu poate să sufere aceeași situație care s-a întâmplat la ANCPI, însă poate să fie, evident, perioadă în care, poate, lucrurile nu funcționează. Mi-ar plăcea să trăiesc relativ recent într-o Românie care abundă de servicii digitale și suntem certați sau să fim certați că avem un uptime, adică serviciul a fost 90% activ într-un an. Asta însemnând să avem o abundență de servicii digitale.

Acum sunt mai puține servicii, sunt mai puțin interconectate, dar pași facem”.

În 15 iulie, ANCPI a fost ţinta unui atac cibernetic care a dus la cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituţiei. Guvernul a anunţat, în 27 iulie, că echipele tehnice ale ANCPI lucrează la reconstrucţia integrală a infrastructurii şi la operaţionalizarea aplicaţiei e-Terra direct în cloud-ul guvernamental.

În 30 iulie, Executivul anunţa că reconstrucţia infrastructurii informatice şi migrarea aplicaţiei e-Terra în Cloudul Guvernamental au fost finalizate, iar aplicaţia urmează să fie supusă unui proces riguros de testare, înainte de repunerea în funcţiune.

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Editor : A.M.G.