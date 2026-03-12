Live TV

Video Minerii continuă protestele la Târgu Jiu: a șaptea zi de manifestații la Complexul Energetic Oltenia. Ce nemulțumiri au oamenii

Data publicării:
650837504_935128269274157_5087048939850772075_n
Protest al minerilor Complexului Energetic Oltenia. Sursa: Restartnews

Peste o sută de mineri au ieșit joi la protest, pentru a şaptea zi consecutiv, în faţa sediului Complexului Energetic Oltenia din municipiul Târgu Jiu. Oamenii au scandat Jos Guvernulşi Hoţii. La protest a venit şi liderul AUR, George Simion, potrivit Agerpres.

Protestele au început săptămâna trecută, de miercuri, când circa 300 de angajaţi ai CEO au protestat în faţa sediului societăţii din Târgu Jiu şi, la un moment dat, au blocat strada.

Oamenii sunt nemulţumiţi de faptul că aproximativ 1.500 de angajaţi ale căror contracte de muncă au fost încheiate pe perioadă determinată vor rămâne, de la începutul lunii aprilie, fără loc de muncă.

Cincizeci de mineri și energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia au declanșat greva foamei și miercuri, 11 martie, în fața Ministerului Energiei, nemulțumiți de riscul pierderii locurilor de muncă.

Confederația Cartel ALFA susține că situația este „profund îngrijorătoare” și acuză lipsa unui dialog real între autorități, conducerea companiei și reprezentanții salariaților.

„Faptul că lucrătorii se văd nevoiți să recurgă la greva foamei pentru a fi ascultați arată gravitatea crizei sociale din sectorul energetic și lipsa unui dialog real și eficient între autorități, conducerea companiei și reprezentanții salariaților”, au transmis reprezentanții confederației, miercuri, într-un comunicat de presă. 

Conducerea societăţii a anunţat, săptămâna trecută, în urma protestelor minerilor, că va fi efectuată, în perioada următoare, o analiză de personal la nivelul fiecărei subunităţi a CEO, în zonele în care activitatea se restrânge.

Potrivit reprezentanţilor companiei, la 25 februarie societatea înregistra circa 7.800 de angajaţi, din care 1.945 sunt salariaţi cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată.

