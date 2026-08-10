Live TV

Ministerul Apărării anunță exerciții de mobilizare de tip MOBEX la mijlocul lunii septembrie. Care sunt județele vizate 

Data publicării:
Rezerviști ai armatei române la exercițiul de mobilizare MOBEX.
Rezerviști ai armatei române la exercițiul de mobilizare MOBEX. Foto: Inquam Photos/George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Exerciții de mobilizare

Exercițiul pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, Mobex, se va desfășura la mijlocul lunii septembrie în trei județe ale României.

Conform unui comunicat MApN, exercițiul se va desfășura, în perioada 14-18 septembrie, în județele Neamț, Suceava și Botoșani.

„Rezerviștii cu domiciliul în respectivele județe vor participa, pe durata unei zile, la activități specifice de pregătire, în unitățile militare în care sunt repartizați.

De asemenea, în județul Neamț, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va evalua nivelul de pregătire a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice și operatorilor economici”, anunță MapN.

Exerciții de mobilizare

MOBEX NT-SV-BT-26 este organizat în baza Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare.

Potrivit legii, rezerviștii participă la antrenamentele și exercițiile de mobilizare. Totodată, angajatorii au obligația de a asigura participarea rezerviștilor salariați la aceste activități, prin acordarea unui concediu suplimentar plătit, în baza adeverinței eliberate de centrul militar.

Documentele de convocare pentru exercițiu vor fi înmânate rezerviștilor de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.

„Exercițiile de tip MOBEX sunt planificate și organizate pe timp de pace, pe teritoriul național, și vizează, în principiu, zece județe pe parcursul unui an. Activitățile au ca obiectiv verificarea gradului de asigurare cu personal și materiale a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale.

Exerciții similare au mai avut loc în județul Neamț, în anul 2018, în județul Suceava, în anul 2019, iar în județul Botoșani, în anul 2016”, informează MApN.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
3
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
Mohsen Rezaei
4
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
5
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masini de lupta noi
Miruță cere mai multe produse românești pentru Apărare. „Vehiculele destinate Armatei Române poartă eticheta «Fabricat în România»”
INSTANT_BAZA_86_F-16_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Radu Miruță: „Am găsit cea mai eficientă metodă pentru doborârea dronelor rusești. Funcționează cu succes”
soldati rusi-motocicleta
„Îi voi împușca”. Putin ar putea ordona mobilizarea generală după alegerile legislative din septembrie (WSJ)
pilotul român care a doborât primele două drone pătrunse neautorizat în spațiul aerian românesc.
Primele declarații ale pilotului român de F-16 care a doborât drone rusești: „N-am știut pentru ce decolăm”
1 Primele vehicule blindate COBRA II fabricate în România au fost recepționate de MApN - foto Cristian Dobre
„Moment important pentru înzestrarea Armatei”. Primele vehicule blindate COBRA II produse în România au fost recepționate de MApN
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat...
dunare debit icon apele romane
De ce sunt „vitale” operațiunile de dragare a Dunării pentru centrala...
oameni care intervin la o cladire prabusita in columbia
Cutremur puternic în Columbia. Cel puțin 18 morți și mai multe...
intrarea in sala CCR
Nicușor Dan a contestat la CCR noua lege a integrității. Când vor...
Ultimele știri
Radu Burnete anunță când „va deveni o prioritate” formarea noului guvern. „Era dificil să aducem partidele la masă”
O felină mare asemănătoare cu o pumă, semnalată în apropierea Varșoviei. Localnicii, sfătuiți să nu lase copiii nesupravegheați
Putin a mers în Siberia pentru a treia oară în aproape trei săptămâni, departe de raza de acţiune a dronelor ucrainene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă'...
Fanatik.ro
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco: un fan a căzut în gol din peluză și a ajuns de urgență la spital
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
Ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice după 20-25 de ani. Mai produc energie sau trebuie înlocuite
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
VIDEO A vrut să-și sărute iubita în fața tuturor, dar ce a urmat a făcut înconjurul lumii. Mama lui, în...
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...