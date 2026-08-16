Ministerul Apărării din R. Moldova: Drona doborâtă la Galaţi este de tip Geran 2. De unde venea aparatul fără pilot

Ministerul Apărării din Republica Moldova a tranmsis duminică, referitor la drona doborâtă în judeţul Galaţi, că aparatul este de tip Shahed și a survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova. Drona a venit dinspre Ucraina, a zburat timp de 18 minute deasupra Republicii Moldova şi s-a îndreptat spre Galaţi, potrivit sursei citate.

Drona a fost detectată de sistemele de supraveghere a spaţiului aerian al Republicii Moldova pe 16 august, la ora 04:31, potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău.

Aparatul, de tip Shahed 136 (Geran 2), venea din localitatea ucraineană Cotlovina, regiunea Reni, şi a survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova prin satul Etulia din Găgăuzia.

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Ulterior, la ora 04:40, o patrulă a Poliţiei de Frontieră a Republicii Moldova i-a auzit sunetul pe direcţia localităţilor Cişmichioi (RM) - Dolinskoe (UA), mai arată sursa citată.

Drona a părăsit spaţiul aerian la ora 04:49, prin localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul, îndreptându-se spre localitatea Şivita, Galaţi, România, a comunicat Ministerul Apărării.

„Potrivit informaţiilor iniţiale, obiectul zburător a trecut neautorizat spaţiul aerian al ţării în urma atacurilor aeriene ale Federaţiei Ruse în Ucraina”, a Ministerul Apărării de la Chişinău.

O dronă a intrat, duminică dimineaţă, în spaţiul aerian naţional, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 km nord de Galaţi, anunţă MApN, care precizează că drona a fost doborâtă. Aparatul a fost detectat la ora 04.44 de sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naţionale.

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Editor : B.P.