Ministerul Culturii anunță încă un pas pentru restaurarea Vilei Regale a Reginei Maria din Mamaia

Un protocol de colaborare care are ca obiectiv restaurarea Vilei Regale a Reginei Maria din Mamaia a fost semnat vineri, a anunţat Ministerul Culturii.

Documentul „marchează un nou pas în procesul de valorificare a patrimoniului cultural naţional”, stabilind cadrul de cooperare între Ministerul Culturii, Primăria Municipiului Constanţa şi societatea de interes public Patrimoniu Constanţa Litoral S.R.L., entitate aflată sub autoritatea Consiliului Local Constanţa şi administrator al Cazinoului Constanţa.

Parteneriatul are ca scop restaurarea şi punerea în valoare a imobilului, precum şi redeschiderea acestuia pentru public, ca parte integrantă a patrimoniului cultural administrat de Ministerul Culturii.

„Parteneriatul pe care îl semnăm astăzi oferă cadrul necesar pentru transformarea unui obiectiv comun într-un proiect concret de recuperare a memoriei şi identităţii cultural-istorice. Prin colaborarea dintre autorităţile centrale şi locale şi prin implicarea specialiştilor din cadrul Unităţii de Management a Proiectului, putem reda comunităţii şi vizitatorilor un monument emblematic al litoralului românesc, readucând în atenţia publicului o pagină importantă din istoria României", a declarat ministrul interimar al Culturii, András István Demeter.

Restaurarea Vilei Regale este inclusă în Proiectul LD 2215 (2024) privind patrimoniul cultural şi istoric din România - „Temelii Culturale", finanţat prin Acordul-cadru de împrumut încheiat între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, implementat de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii. Programul are o valoare totală estimată de 280 milioane euro şi cuprinde 14 investiţii strategice dedicate conservării şi valorificării unor obiective culturale de importanţă naţională.

Semnatarii protocolului au convenit că experienţa acumulată în cadrul proiectului de restaurare şi redeschidere a Cazinoului Constanţa reprezintă o resursă importantă care trebuie valorificată încă din etapele incipiente ale proiectului. Expertiza dobândită va contribui atât la fundamentarea soluţiilor tehnice de restaurare, cât şi la definirea conceptului de utilizare şi administrare a monumentului după finalizarea lucrărilor.

Ministerul Culturii va asigura coordonarea tehnică a proiectului prin intermediul Unităţii de Management a Proiectului, urmând ca în perioada următoare să fie realizate etapele necesare de expertizare, proiectare şi pregătire a intervenţiilor de restaurare, obiectivul final fiind transformarea Vilei Regale a Reginei Maria într-un reper cultural şi turistic de referinţă, capabil să completeze oferta patrimonială a municipiului Constanţa şi să contribuie la dezvoltarea durabilă a regiunii.

În baza protocolului semnat, partenerii vor sprijini etapele pregătitoare necesare implementării investiţiei, începând cu elaborarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare, documente care vor fundamenta obiectivele, funcţiunile şi soluţiile de intervenţie asupra monumentului istoric. Ulterior, va fi iniţiată procedura de achiziţie publică pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice în faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI), etapă esenţială pentru definirea soluţiilor de restaurare, consolidare şi valorificare a imobilului.

Conform documentaţiei aprobate şi indicatorilor tehnico-economici rezultaţi, Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, va pregăti procedura de achiziţie publică licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de tip „design and build", care va include atât serviciile de proiectare în fazele tehnice ulterioare D.A.L.I., cât şi execuţia lucrărilor de restaurare şi punere în valoare a monumentului.

Construită între anii 1923-1926 după planurile arhitectului italian Mario Stoppa, la iniţiativa Reginei Maria, Vila Regală din Mamaia reprezintă un monument istoric de categoria A şi un reper al patrimoniului naţional. Reşedinţa regală a constituit de-a lungul timpului un simbol al eleganţei şi rafinamentului arhitectural interbelic şi un loc asociat unor importante personalităţi ale Casei Regale a României.

Vila Regală din Mamaia se află de mai mulţi ani într-o stare avansată de degradare şi a suferit noi prăbuşiri structurale în luna aprilie a acestui an, când o parte din acoperiş şi tavan s-a surpat din cauza vremii.

Editor : M.B.