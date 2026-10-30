Ministerul Culturii solicită TNB să transmită explicit măsurile interne de prevenire şi combatere a hărţuirii la locul de muncă

Ministerul Culturii a transmis către Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti şi către toate instituţiile din subordine o solicitare de a clarifica explicit situaţia implementării măsurilor interne de prevenire şi combatere a hărţuirii la locul de muncă, relatează News.ro.

„Ministerul Culturii solicită tuturor instituţiilor publice de cultură aflate în subordine să verifice aplicarea efectivă a măsurilor interne de prevenire şi combatere a hărţuirii la locul de muncă, în conformitate cu prevederile HG nr. 970/2023, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în informare.

Ministerul cere ca aceste instituţii să transmită, în termen de 15 zile lucrătoare, o informare privind:

1. Data ultimei actualizări a ghidului şi a procedurilor interne privind prevenirea şi combaterea hărţuirii.

2. Modalitatea prin care acestea au fost aduse la cunoştinţa angajaţilor.

3. Persoanele sau structurile desemnate pentru primirea şi soluţionarea sesizărilor.

4. Măsurile adoptate pentru asigurarea confidenţialităţii şi protejarea persoanelor care formulează sesizări împotriva eventualelor represalii.

5. Activităţile de informare şi instruire a personalului desfăşurate în ultimele 12 luni.

Ministerul Culturii subliniază că nu solicită „transmiterea informaţiilor care ar permite identificarea persoanelor implicate în eventuale sesizări” şi reaminteşte că „responsabilitatea conducerii instituţiilor nu se limitează la adoptarea formală a unor proceduri, ci presupune aplicarea acestora şi asigurarea unui mediu profesional sigur, bazat pe respectarea demnităţii fiecărei persoane”.

Editor : Liviu Cojan