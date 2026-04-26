Ministerul de Interne avertizează: ce se poate ascunde în spatele unui „preţ mic”. Într-un singur click pot exista riscuri reale

Ministerul Afacerilor Interne a avertizat duminică, de Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale, că produsele contrafăcute şi conţinutul piratat continuă să reprezinte un risc real pentru cumpărători.

În primele trei luni ale anului, la nivelul Poliţiei Române au fost înregistrate 384 de dosare penale, fiind constatate 397 de infracţiuni şi identificate 176 de persoane suspecte. Totodată, au fost indisponibilizate bunuri în valoare de peste 28.000.000 de lei şi au fost aplicate sancţiuni contravenţionale de peste 562.000 de lei, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

„În cazul infracţiunilor economice, structurile Ministerului Afacerilor Interne trebuie să acţioneze ferm, precis şi fără compromisuri - fără abuz, fără complicitate, aplicând legea”, a subliniat ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, citat în comunicat.

Din cazuistica instrumentată a reieşit faptul că, în spatele unui „preţ mic” se pot ascunde reţele de contrafacere, iar în spatele unui click pot exista riscuri reale: fraude, furt de date sau atacuri informatice, arată MAI.

Consumatorii sunt îndemnaţi să fie atenţi la preţurile suspect de mici, ambalajele de slabă calitate, lipsa documentelor de provenienţă şi utilizarea unor site-uri nesigure.

„Recomandăm cetăţenilor să achiziţioneze produse exclusiv din surse autorizate, să verifice autenticitatea acestora şi să evite accesarea sau distribuirea conţinutului piratat. Orice suspiciune privind astfel de activităţi trebuie semnalată autorităţilor competente. Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală înseamnă siguranţă, legalitate şi protecţie. Alegeţi legal! Alegeţi responsabil!”, se mai arată în comunicat.

