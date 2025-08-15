Live TV

Ministerul Educației: România și-a redus penalizările în PNRR cu aproape 1 miliard de euro. Ce urmează pentru proiectele rămase

pnrr imagine
Sursă foto: INQUAM Photos/ Octav Ganea

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că, în urma renegocierii Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) între Guvern și Comisia Europeană, a reușit să reducă penalizarea estimată de la aproximativ 1,7 miliarde de euro la 718 milioane de euro. Potrivit instituției, au fost păstrate doar investițiile și proiectele cu un grad ridicat de maturitate, care pot fi finalizate până la 31 august 2026, restul urmând să fie mutate pe surse alternative de finanțare.

„Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Componenta 15 - Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), gestionează 17 investiții și 7 reforme, cu o valoare totală alocată de 3,285 miliarde de euro pentru perioada 2021 - 2026. În cazul MEC, conform analizei realizate anul acesta de minister împreună cu MIPE și reprezentanții Comisiei Europene, dacă proiectele s-ar fi desfășurat fără renegociere, țintele și jaloanele cu risc de neîndeplinire până la 31 august 2026 puteau conduce la o penalizare totală de aproximativ 1,7 miliarde de euro”, precizează vineri Ministerul Educației, citat de News.ro.

Conform instituției, în urma renegocierii dintre Guvernul României și Comisia Europeană din acest an, au fost păstrate doar investițiile și proiectele cu un grad ridicat de maturitate, care pot fi implementate până la 31 august 2026, MEC reducându-și astfel penalizarea de la aproximativ 1,7 miliarde de euro la 718 milioane de euro.

„Așadar, în urma renegocierii, au fost păstrate numai proiectele ce fac dovada gradului de maturitate care să permită finalizarea în perioada asumată și absorbirea integrală a valorii din grant aferentă, pentru celelalte proiecte urmând a fi căutate surse de finanțare alternative. Spre exemplu, pentru investiția 15 - Școala ONLINE, finanțată din componenta de împrumut PNRR, s-a luat deja decizia de a fi transferată pe o altă sursă de finanțare, de această dată nerambursabilă, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF)”, explică reprezentanții Ministerului Educației.

Guvernul a adoptat joi un memorandum care prezintă rezultatele unui preacord cu Comisia Europeană privind renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Această etapă are ca obiectiv principal accelerarea implementării și asigurarea clarității în ceea ce privește proiectele care rămân finanțate prin PNRR.

Conform memorandumului, noua alocare pentru România este de 21,62 miliarde de euro, din care 13,56 miliarde de euro reprezintă granturi nerambursabile și 8,06 miliarde de euro împrumuturi. Componenta de granturi a fost securizată integral, iar împrumuturile au fost ajustate pentru a evita un impact negativ asupra deficitului bugetar.

Pentru o monitorizare transparentă, proiectele aflate în implementare vor fi urmărite printr-un tablou de bord public, care urmează să fie lansat în luna septembrie și care va oferi vizibilitate asupra stadiului fiecărui proiect rămas în PNRR, a precizat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

„În aceeași ședință, Guvernul a analizat în primă lectură un proiect de Ordonanță de Urgență privind măsurile necesare pentru ajustarea PNRR, care prevede: renunțarea la proiectele fără ordin de începere a lucrărilor, pentru a ne concentra resursele pe inițiative aflate într-un stadiu avansat; suspendarea proiectelor cu progres fizic între 0% și 30%, din cauza riscului ridicat de nefinalizare în termen; prioritizarea finalizării proiectelor avansate, urmând identificarea surselor alternative de finanțare pentru acestea”.

Editor : Ș.A.

