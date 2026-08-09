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Ministerul Energiei anunță primele rezultate după scufundarea barjelor în Dunăre. Ce se întâmplă cu Unitatea 2 de la Cernavodă

Data actualizării: Data publicării:
CALARASI - ILUSTRATIE - DUNARE - BARJE - CANALUL BALA - 6 AUG 2026
Barje incarcate cu bolovani au fost scufundate pentru devierea cursul apei Dunarii, în județul Călărași. Sursa foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik
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Operațiunea de scufundare controlată a barjelor pe Dunăre începe să producă efectele așteptate, anunță Ministerul Energiei. Potrivit prognozelor actuale, condițiile necesare funcționării Unității 2 de la Cernavodă pot fi menținute pentru cel puțin următoarele nouă zile, iar efectele ultimelor două barje ar urma să se vadă în perioada imediat următoare.

Ministerul Energiei anunţă, duminică după-amiază, că se văd primele rezultate ale operaţiunilor derulate pentru a limita scăderea debitului Dunării în zona Centralei de la Cernavodă. În ultimele 24 de ore, nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut cu 4 centimetri, în condiţiile în care prognoza indica o scădere de aproximativ 4 centimetri.

Astfel, estimează specialiştii, se permite funcţionarea Unităţii 2 pentru cel puţin următoarele nouă zile. În plus, aceştia anunţă că efectele ultimelor două barje scufundate sunt aşteptate să se reflecte suplimentar în evoluţia nivelului apei în perioada imediat următoare.

Operaţiunea de scufundare controlată a barjelor pentru dirijarea apei către zona de captare a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, derulată în ultimele zile pe Dunăre, produce primele rezultate concrete şi contribuie la menţinerea condiţiilor necesare funcţionării în siguranţă a Unităţii 2 în perioada următoare. În ultimele 24 de ore, nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut cu 4 centimetri, în condiţiile în care prognoza indica o scădere de aproximativ 4 centimetri. Astfel, evoluţia reală este cu 8 centimetri mai favorabilă faţă de estimarea iniţială", a transmis, duminică, Ministerul Energiei, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că, potrivit prognozelor disponibile în acest moment, această evoluţie permite menţinerea condiţiilor necesare pentru funcţionarea Unităţii 2 pentru cel puţin următoarele nouă zile, corespunzător perioadei acoperite de prognoza actuală.

„Rezultatul este direct legat de intervenţiile realizate pe Dunăre şi de scufundarea controlată a primelor barje, operaţiune menită să îmbunătăţească dirijarea apei către zona necesară funcţionării centralei. Efectele ultimelor două barje scufundate sunt aşteptate să se reflecte suplimentar în evoluţia nivelului apei în perioada imediat următoare”, au precizat oficialii Ministerului Energiei.

Primele două barje au fost scufundate vineri, iar operaţiunea cu ultimele două a fost finalizată sâmbătă seara, în condiţii dificile generate de curenţii puternici ai Dunării.

„Este un rezultat important al unei operaţiuni complexe, desfăşurate într-un context hidrologic dificil, care contribuie la prelungirea perioadei de funcţionare a Unităţii 2 Cernavodă şi la menţinerea stabilităţii Sistemului Electroenergetic Naţional. Ministerul Energiei mulţumeşte Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerului Apărării Naţionale, Administraţiei Naţionale «Apele Române», precum şi tuturor instituţiilor, specialiştilor şi echipelor implicate în pregătirea şi desfăşurarea acestei operaţiuni”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Instituţia anunţă că situaţia hidrologică rămâne atent monitorizată, iar Ministerul Energiei continuă coordonarea cu toate instituţiile şi operatorii implicaţi, astfel încât măsurile necesare pentru siguranţa alimentării cu energie electrică şi pentru funcţionarea în condiţii de securitate a Sistemului Electroenergetic Naţional să poată fi adaptate permanent evoluţiilor din teren.

Două barje au fost amplasate la 500 de metri de intrarea în braţul Bala şi alte două în amonte, oblic faţă de direcţia curentului - pentru a forma două praguri artificiale menite să favorizeze redirecţionarea unei părţi din debit către Dunărea Veche, având ca scop limitarea scăderii nivelului apei în zona Centralei de la Cernavodă, operaţiunile fiind încheiate sâmbătă seară.

Editor : M.I.

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