Ministerul Energiei: „Peste 17.000 de consumatori sunt încă fără curent electric. Ploaia înghețată ar putea îngreuna intervențiile”

Data publicării:
retea energie electrica
Foto: Maia Sandu/ Facebook
Din articol
Intervenții în desfășurare, în zone greu accesibile „Sistemul Energetic Național este stabil”

Ministerul Energiei a anunțat că 17.428 de consumatori sunt încă nealimentaţi cu curent, duminică seară, 4 ianuarie, din totalul celor aproape 95.000 câţi au fost sâmbătă dimineaţă, dar echipele operatorilor intervin în continuare în teren. Ploaia îngheţară anunţată pentru următoarele ore poate îngreuna intervenţiile la mare înălţime, potrivit comunicatului de presă transmis. 

La data de 3 ianuarie, ora 06:00, numărul consumatorilor fără curent electric ajunsese la 94.668, cele mai afectate județe fiind Alba, Mureș și Sibiu.

În urma intervențiilor susținute din teren, situația s-a îmbunătățit considerabil.

„În ultimele 36 de ore, peste 100 de echipe de intervenție au acționat continuu și au reușit reconectarea la rețeaua de energie electrică a 77.240 de gospodării din întreaga țară”, se arată în comunicat.

Intervenții în desfășurare, în zone greu accesibile

Ministerul Energiei a precizat că toți operatorii de distribuție au asigurat intervenții rapide și continue, iar lucrările de remediere sunt încă în desfășurare.

În prezent, 36 de echipe formate din peste 100 de electricieni acționează pe teren pentru restabilirea alimentării.

Vântul puternic și ninsorile au doborât numeroși copaci peste rețelele electrice, provocând avarii la conductoare și izolatoare.

La nivel național, 85 de localități au fost afectate.

În unele zone izolate s-au folosit grupuri electrogene, inclusiv cu sprijinul IGSU, care a contribuit cu șapte generatoare.

Reprezentanții Ministerului Energiei au avertizat că ploaia înghețată prognozată pentru următoarele ore ar putea îngreuna intervențiile la mare înălțime, pe stâlpii de tensiune.

Cu toate acestea, echipele rămân mobilizate până la soluționarea completă a tuturor avariilor.

„Sistemul Energetic Național este stabil”

În ceea ce privește Sistemul Energetic Național, autoritățile dau asigurări că funcționarea acestuia nu este afectată.

De asemenea, depozitele de gaze naturale sunt umplute în proporție de peste 71%, nivel considerat suficient pentru siguranța alimentării.

Pentru luni, 5 ianuarie, este programată o nouă reuniune a Comandamentului Energetic de Iarnă, în contextul emiterii unui nou cod galben de ninsoare, vânt puternic și polei în cea mai mare parte a țării.

În cadrul întâlnirii vor fi analizate intervențiile realizate și eventualele situații de urgență energetică.

Editor : A.D.

