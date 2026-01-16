Live TV

Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție FIDELIS din 2026, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50% la titlurile în lei

titluri fidelis
Dobândă specială pentru donatorii de sânge: 7,45% în lei

Începând de astăzi, 16 ianuarie, până vineri, 23 ianuarie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot investi în titluri de stat FIDELIS denominate în lei și euro, listate la Bursa de Valori București, potrivit Ministerului Finanțelor. Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Ediția FIDELIS din ianuarie marchează debutul subscrierilor din 2026 și continuă campania de stimulare a economisirii populației, inclusiv prin tranșe dedicate donatorilor de sânge, care beneficiază de condiții mai avantajoase de investiție.

Dobândă specială pentru donatorii de sânge: 7,45% în lei

Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată persoanelor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 august 2025, oferă o dobândă de 7,45%.

Donatorii-investitori beneficiază și de un prag minim de subscriere redus de 10 ori, de la 5.000 de lei la 500 de lei.

În afară de tranșa specială pentru donatori, ediția FIDELIS care debutează vineri, 16 ianuarie, include următoarele emisiuni:

În lei:

  • 6,45% – cu scadența la 2 ani

  • 7,45% – cu scadența la 2 ani (donatori de sânge)

  • 7,10% – cu scadența la 4 ani

  • 7,50% – cu scadența la 6 ani

În euro:

  • 3,75% – cu scadența la 3 ani

  • 4,75% – cu scadența la 5 ani

  • 6,20% – cu scadența la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu FIDELIS este de 100 de lei sau 100 de euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei (pentru emisiunile în lei) sau 1.000 de euro (pentru cele în euro), cu excepția tranșei dedicate donatorilor de sânge.

Subscrierea prin băncile partenere nu implică niciun comision, iar câștigurile obținute din dobânzi și din eventuale profituri de capital sunt neimpozabile.

Investitorii care dețin titluri FIDELIS ajunse la scadență pot reinvesti sumele neridicate în cadrul acestei noi emisiuni.

De asemenea, titlurile pot fi vândute oricând pe piața bursieră, investitorii urmând să încaseze dobânda aferentă perioadei de deținere.

Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție TEZAUR din 2026. Ce dobânzi primesc românii care investesc

