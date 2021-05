Ministerul Mediului a anunțat cele trei etape ale programului „Rabla pentru electrocasnice”, care începe vineri

Ministerul Mediului a anunțat, marți, că programul „Rabla pentru electrocasnice”, care începe vineri, 14 mai, se va desfășura în trei etape. Oricine doreşte să îşi înlocuiască un aparat electrocasnic vechi, cu consum mare de energie, cu unul nou, cu consum redus, o poate face cu un ajutor financiar de la Fondul pentru Mediu. Potrivit ministrului Tanczos Barna, bugetul alocat în 2021 este de 75 de milioane de lei.

Sunt eligibile nouă categorii de produse: mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase, aparate frigorifice, uscătoare de rufe, aparate de aer condiționat, televizoare, aspiratoare, laptopuri și tablete. Cei care doresc să beneficieze de acest program, trebuie să intre în platforma de pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu și să se înregistreze.

Calendarul celor trei etape

Etapa 1: 21 mai – 04 iunie , pentru mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase și aparatele frigorifice

, pentru mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase și aparatele frigorifice Etapa 2: între 04 și 18 iunie , pentru televizoare, laptopuri și tablete

, pentru televizoare, laptopuri și tablete Etapa 3: 18 iunie – 02 iulie, pentru aparate de aer condiționat, uscătoare de rufe și aspiratoare

Prima săptămână va fi dedicată înscrierii, astfel că abia după 21 mai vor fi eliberate primele vouchere.

"Sumele care se asigură sub forma unor vouchere vor fi următoarele: 400 de lei pentru maşini de spălat rufe, 400 de lei pentru maşini de spălat vase, având cel puţin noua clasa energetică D, la maşinile de spălat rufe cel puţin clasa energetică C, 400 de lei pentru aparatele de aer condiţionat care trebuie să fie în cel puţin A++, 400 de lei pentru combine frigorifice, lăzi frigorifice, congelatoare clasele energetică cel puţin E, 400 de lei pentru televizoare, având cel puţin clasa energetică E, 400 de lei pentru uscătoarele de rufe A++, 200 de lei pentru aspiratoare, consumul să fie mai mic de 43 kilowatti oră pe an şi 500 de lei pentru laptopuri, 300 de lei pentru tablete”, a explicat ministrul Tanczos Barna.

Cum se obține un voucher

Fiecare persoană interesată trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere prin care să se angajeze că vor preda aparatul vechi. Declarația trebuie încărcată apoi pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu. Din momentul obținerii voucherului, sunt 15 zile la dispoziție pentru a cumpăra aparatul dorit.

"În ediţia trecută au fost probleme în momentul înscrierii beneficiarilor, sistemul a cedat, motiv pentru care am regândit acest sistem şi în prima fază, printr-un proces foarte simplu se vor înregistra beneficiarii în sistemul informatic. Trebuie să menţioneze nume, prenume, localitate, judeţ, cod numeric personal, adresă de email şi număr de telefon valid şi are opţiunea de a încărca pe loc un buletin de identitate sau o carte de identitate şi o declaraţie pe propria răspundere că punem la dispoziţia AFM datele personale”, a precizat Tanczos Barna.



Acesta a precizat că perioada de înscriere va dura o săptămână.

"Prima săptămână o să fie de înscriere, de înregistrare în sistem pentru toţi cetăţenii care doresc să participe în program, după care, la o săptămână, porneşte partea programului pentru cele trei componente: maşini de spălat rufe (și mașinile de spălat vase intră în program), mașini de uscat rufe şi frigidere. O altă este dedicată pentru laptopuri, tablete şi televizoare", a spus recent, la Digi24, ministrul Mediului.

Editor : A.A.