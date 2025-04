Ministerul Mediului: Peste 10.000 de urși bruni trăiesc în România

În România trăiesc între 10.419 şi 12.770 de exemplare de urs brun, arată datele unui studiu realizat recent şi prezentat, joi, de oficialii Ministerului Mediului. Studiul se derulează în cadrul „Proiectului Implementarea planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România”, anunță Agerpres.

„Cifra care deschide această prezentare este una istorică: conform analizelor realizate la peste 24.000 de probe recoltate din 25 de judeţe, realizatorii studiului estimează că în România trăiesc între 10.419 şi 12.770 de exemplare de urs brun, cu un nivel de încredere de 95%. Este pentru prima dată când România poate afirma, cu o bază ştiinţifică solidă, câţi urşi are în pădurile sale. Până acum, am lucrat cu estimări, uneori controversate, bazate pe observaţii vizuale sau metode indirecte. Astăzi, însă, avem o imagine clară, bazată pe ADN-ul recoltării de la nivel naţional”, a declarat ministrul Mediului, apelor şi pădurilor, Mircea Fechet.

„Determinarea numărului minim de indivizi s-a realizat pe baza rezultatelor analizelor probelor genetice, a diversităţii genetice şi a structurii populaţionale a speciei de urs brun din România”, au mai transmis reprezentanţii Ministerului Mediului, într-un comunicat de presă.

Reprezentanţii ministerului precizează, totodată, că proiectul va continua cu finalizarea, în acest an, a planului de monitorizare genetică pe termen lung, pentru ca aceste eforturi să nu fie punctuale, ci să continue an de an.

„Tot până la finalul anului 2025 se va aproba prin act normativ zonarea naţională şi planul de monitorizare genetică, astfel încât aceste instrumente să fie integrate oficial în politicile publice”, se mai arată în comunicat.

Potrivit reprezentanților ministerului, zonarea naţională a managementului populaţiei de urs brun împarte teritoriul în patru categorii distincte: zone cheie pentru conservare, zone de management al conflictelor (sau zonele de risc), zone de management durabil, zone marginale.

„Această clasificare este rezultatul unei analize complexe ce a integrat date genetice, distribuţia habitatelor, zonele agricole, turistice, apelurile la 112 şi chiar istoricul pagubelor produse de urşi. Astfel, în funcţie de zona în care trăiesc, urşii vor beneficia de un management diferenţiat: de la conservare strictă, la măsuri de prevenire şi intervenţie în zonele de conflict. Pentru prima dată, România va avea un instrument digital, cu acoperire naţională, care va permite luarea de decizii rapide şi informate, în timp real”, au mai precizat oficialii ministerului.

