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Ministerul Muncii explică amenda de un milion de lei dată de ITM asociaţiei fondate de Viorel Paşca

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dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a cerut Inspecţiei Muncii clarificări privind controlul desfăşurat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor în mai multe imobile care aparţin Asociaţiei Dumbrava DPG, fondată de Viorel Paşca, plasat sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Potrivit ministerului, DIICOT a cerut ITM Bihor, în data de 30 iunie a.c., să efectueze investigaţii privind existenţa contractelor individuale de muncă, iar în urma controalelor şi verificărilor au fost identificate 36 de persoane care lucrau fără a avea contracte individuale de muncă, motiv pentru care a fost aplicată o amendă în valoare de 1 milion de lei.

Pîslaru a cerut Inspecţiei Muncii clarificări privind controlul desfăşurat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor în mai multe imobile din judeţul Bihor care aparţin Asociaţiei Dumbrava DPG, ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public, anunţă ministerul într-un comunicat oficial citat de News.ro.

Potrivit ministerului, datele Inspecţiei Muncii, transmise în această dimineaţă la solicitarea secretarului de stat Derzsi Akos, arată că DIICOT a cerut ITM Bihor, în data de 30 iunie a.c., să efectueze investigaţii privind existenţa contractelor individuale de muncă (CIM) pentru persoanele identificate, legalitatea încheierii, înregistrării şi executării CIM, timpul de muncă şi de odihnă, evidenţa orelor de muncă şi a celor suplimentare, respectarea dispoziţiilor privind salarizarea şi plata drepturilor salariale, respectarea normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi orice alte aspecte relevante care intră în competenţa ITM Bihor.

„În urma controalelor şi verificărilor efectuate în 18 locaţii din judeţul Bihor care aparţin Asociaţiei Dumbrava DPG de către ITM Bihor, care a informat Inspecţia Muncii despre această acţiune în data de 1 iulie, au fost identificate 36 de persoane care lucrau fără a avea contracte individuale de muncă, motiv pentru care a fost aplicată o amendă în valoare de 1 milion de lei. ITM Bihor a sesizat şi organele de urmărire penală pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără forme legale, aşa cum prevede legea”, precizează Ministerul Muncii.

Mai mult, potrivit registrului de autorizări aflat la ITM Bihor, Asociaţia Dumbrava DPG nu figurează cu nicio activitate şi niciun punct de lucru autorizat, nici în locaţiile verificate, nici la alte adrese.

„În acest context, ministrul Dragoş Pîslaru a cerut şefului Inspecţiei Muncii, Mihai Ucă, să clarifice, de îndată, motivele pentru care ministerul nu a fost informat cu privire la solicitarea venită de la DIICOT, derularea controlului şi rezultatele acestuia şi să îi transmită o copie a procesului-verbal şi o motivare privind rezultatele care au condus la această amendă.

De asemenea „Pîslaru a solicitat un raport privind acţiunile de control derulate pe aceeaşi temă de Inspecţia Muncii şi ITM-uri, începând din anul 2014 şi până în prezent, respectiv modul de desfăşurare a acestora, rezultatele şi soluţiile stabilite de echipele de control", mai anunţă instituţia.

Editor : M.B.

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