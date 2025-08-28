Ministerul român de Externe condamnă atacul Rusiei asupra Kievului. „Se adaugă la lista crimelor de război”

Ministerul Afacerilor Externe condamnă atacul aerian major de miercuri al Rusiei asupra Kievului, care a provocat numeroase victime civile şi pagube semnificative, inclusiv la clădirile care găzduiesc Delegaţia UE (EUDEL) şi British Council.

"Este încă o dovadă flagrantă a dispreţului total al Rusiei faţă de eforturile internaţionale pentru pace. Aceste atacuri se adaugă la lista lungă de crime de război comise de Rusia împotriva Ucrainei şi a poporului ucrainean", arată MAE, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit ministerului, trebuie depuse toate eforturile pentru ca toţi autorii să fie traşi la răspundere.

"România este pe deplin solidară cu Ucraina şi cu lupta sa legitimă pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale. Gândurile noastre se îndreaptă către victimele atacului şi către familiile lor, precum şi către personalul EUDEL şi al British Council", completează MAE.

Cel puţin 14 persoane, între care trei copii, au fost ucişi la Kiev într-unul dintre cele mai importante atacuri aeriene ruseşti asupra Ucrainei, au anunţat joi autorităţile ucrainene, Volodimir Zelenski acuzând Moscova că preferă "să continue să ucidă" în loc să negocieze pacea, relatează AFP.

Editor : M.C