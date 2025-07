Ministra de Externe, despre admiterea României în programul Visa Waiver: „Suntem într-un moment în care reclădim încredere”

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a afirmat, în legătură cu posibilitatea ca România să revină în programul Visa Waiver, că este un moment în care se reclădesc încrederea şi „disponibilitate de investiţie semnificativă în viitorul acestor relaţii bilaterale”. „Sunt câteva lucruri pe care noi le-am făcut deja, care contează”, a subliniat Ţoiu.

Oana Ţoiu a fost întrebată, miercuri seară, la Antena 3, ce eforturi se fac pentru ca România să revină în programul Visa Waiver.

„A fost un recul foarte mare şi aici sigur că a fost şi şocul iniţial faţă de situaţia din România, a fost şi o schimbare de agendă a Statelor Unite ale Americii în tranziţia de la mandatul preşedintelui Joe Biden către mandatul preşedintelui Donald Trump, însă poate că şi noi, ca ţară, am fi putut face o treabă mai bună în felul în care am clarificat către partenerii internaţionali momentul, riscurile, decizia, paşii, datele la care avea acces România pe care le putea, practic, împărtăşi cu partenerii internaţionali”, a afirmat ministra de Externe, citată de News.ro.



Oana Ţoiu a susţinut că sunt lucruri care au fost făcute deja şi care contează.



„Suntem într-un moment în care reclădim încredere, în care reclădim disponibilitatea de investiţie semnificativă în viitorul acestor relaţii bilaterale. Sunt câteva lucruri pe care noi le-am făcut deja, care contează. De exemplu, participarea României în declaraţiile comune de la nivelul NATO şi de la nivelul Uniunii Europene, declaraţii care condamnă atacurile hibride ale Federaţiei Ruse, ingerinţele în procesele democratice, campaniile de informaţii false care au fost prezente pe teritoriul României, dar şi pe teritoriul altor state membre sau la vecinii noştri în Republica Moldova sunt şi în acest moment în desfăşurare. Acestea au fost momente care, practic, au întărit credibilitatea României”, a subliniat Oana Ţoiu.



Întrebată dacă spre finalul anului este posibil să fie semnale că România poate reveni în program, Oana Ţoiu a răspuns: „Nu pot eu vorbi în numele SUA, dar pot vorbi în numele nostru, ca Guvern. Am avut această discuţie şi în dimineaţa zilei de astăzi cu ministrul Cătălin Predoiu, am fost împreună la ceremonia de absolvire a Academiei de Poliţie. Şi sigur că avem aceste discuţii şi în cadrul formal. Vom avea una şi mâine, după şedinţa de Guvern, pentru a ne alinia eforturile în continuare în această direcţie”.

