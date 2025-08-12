Live TV

Ministra Mediului critică Apele Române pentru neimplementarea „Radarului balastierelor” la nivel național: Nu există nicio scuză

Data publicării:
Balastiera
Foto: Profimedia

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a reclamăat, lunis eară, la Digi24, că aplicaţia „Radarul balastierelor”, existentă de câteva luni la nivelul Administraţiei Naţionale Apele Române, nu a fost încă implementată, iar reprezentanţii instituţiei i-au transmis că au nevoie de încă 30 de zile pentru a realiza un „plan de acţiune” pentru a trece de la stadiul de proiect-pilot la implementarea aplicaţiei la nivel naţional. „Nu există niciun fel de scuză, astăzi, să nu avem la atâtea luni distanţă după ce a fost realizată dezvoltarea aplicaţiei Radarul balastierelor, care ar putea să reducă foarte mult din corupţia din teren. După atâtea luni de zile ea nu este încă în aplicare”, a declarat ministra.

Diana Buzoianu a dezvăluit, luni seară, la Digi 24, că Administraţia Naţională Apele Române a primit, de aproape un an, o aplicaţie, „Radarul balastierelor”, care urmărește exploatările de agregate minerale. Deşi o are de mult timp, instituţia nu a finalizat încă proiectul-pilot şi l-a informat pe ministru că, după finalizarea proiectului-pilot, mai are nevoie de timp pentru a face un „plan de acţiune” în vederea extinderii aplicaţiei la nivel naţional.

„Una dintre problemele cele mai mari, care ar putea să oprească corupţia pe zona de Apele Române, este «Radarul balastierelor», de care discutăm de ani de zile. Şi am întrebat, zilele trecute, să ne dea un calendar, un termen foarte clar, pentru că, din toate informaţiile pe care eu le am, acest pilot care a fost lansat trebuie să fie finalizat de urgenţă. Nu mai există niciun motiv pentru care să nu fie lansat programul întreg. Am primit răspuns că, pe lângă faptul că s-a întârziat vreo opt luni de zile, de la momentul în care a fost dezvoltată aplicaţia până la momentul în care a fost implementat proiectul-pilot, ca să se vadă dacă mai sunt nişte probleme cu aplicaţia respectivă, trecem peste, să spunem că pur şi simplu a fost un an haotic şi n-au reuşit să se organizeze mai bine. Eu i-am întrebat în mod expres un lucru simplu: care este calendarul de implementare al aplicaţiei? Şi mi-au răspuns înapoi: după ce o să fie finalizat proiectul-pilot, adică în câteva zile, mai puţin de 30 de zile de acum încolo, vom analiza şi vom face un plan de acţiune. Şi le-am trimis astăzi înapoi adresă, spunându-le că ăsta nu poate să fie un răspuns serios. Adică nu puteţi, aproape un an de zile după ce a fost dezvoltată aplicaţia, să-mi spuneţi că mai staţi încă vreo 30 de zile să faceţi un plan de acţiune, să vedeţi cum poate să fie implementată. Şi revenim peste 30 de zile, poate ne spuneţi că într-un an de zile implementaţi aplicaţia”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ea a mărturisit că nu o mai „miră nimic ce află de la Apele Române”.

Ministrul a ţinut să precizeze că în instituţie sunt „extraordinar de mulţi experţi şi oameni de bună credinţă” , însă problema este la conducerea Apelor Române.

Citește și:

EXCLUSIV Diana Buzoianu trimite Corpul de Control la Apele Române: „Când pierzi 350 de milioane de euro, nu prea ai cum să fii de bună credință”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

