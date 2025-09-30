Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, marți seară, în direct la Jurnalul de Seară de la Digi24, că în 2026 va demara o campanie națională de educare și comunicare privind reciclarea, pentru a încerca să crească procentul de reciclare a deșeurilor, care acum, la nivel național se află la doar 13%. Întrebată dacă va fi din nou o campanie în care li se va spune oamenilor să colecteze separat, ministra a spus că dacă mai aude de o campanie cu flyere de hârtie va înnebuni. Totodată, a anunțat că încearcă să mute proiectele de mediu care n-au mai prins bani din PNNR în gestiunea Administrației Fondului de Mediu (AFM).

„Trebuie să lucrăm la educație și la campanii de educare pentru pe aceste domenii și am identificat banii necesari, chiar suficient de mulți. Anul viitor vrem să lansăm o campanie amplă de comunicare pe acest lucru, din fonduri europene”, a spus Diana Buzoianu, întrebată de despre cum poate fi crescut gradul de reciclare a deșeurilor, care este de doar 13%, în special în mediul rural.

„Dacă mai aud vreodată de o campanie de comunicare pe reciclare, făcută cu flyere pe hârtie, o să nebunesc. Trebuie să gândim niște campanii de comunicare care să ajungă la oameni. O să fie vorba de de targetele (țintele, n.r.) de reciclare. Practic, pe anumite domenii cheie selectate, să informăm românii, să-i încurajăm, să reușim să creăm un entuziasm, inclusiv în în jurul ideii de reciclare. Al 2-lea lucru care trebuie să se întâmple în perioada imediat următoare este să fie implementate toate proiectele care au o componentă de reciclare din PNRR. Asta înseamnă fabricile de reciclare, asta înseamnă centrele de aport voluntari, centrele de aport voluntari mari, centrele de aport voluntari mici, fabricile de gunoi de grajd, care sunt toate prevăzute în PNRR”, a explicat ministra Mediului.

Buzoianu a explicat că ministerul are în prezent discuții pentru a muta finațarea unor contracte care nu au mai prins bani din PNRR, deși au fost inițial semnate cu finanțare din acest program, în gestionarea Administrației Fondului de Mediu (AFM).

„Eu vreau să terminăm toate proiectele care au rămas în urma negocierilor cu Comisia Europeană prin banii din PNRR și da, zilele acestea suntem în discuții ample pentru a muta restul de contracte care nu mai sunt acoperite de banii din PNRR, dar care au fost inițial semnate pe PNRR, să le mutăm, să poată să fie gestionate, administrate împreună cu AFM-ul. [...] Până anul viitor vor trebui să fie finalizate 200 de centre de aport voluntari. Vorbeați mai devreme de faptul că românii la țară, în rural, aruncă pe câmpie. De ce aruncă? Pentru că n-au infrastructura. Oamenii nu ar face asta dacă ar avea centrele respective lângă ei. Avem finanțate în momentul de față 200 de centre care trebuie să fie finalizate până în august anul viitor, 200 de centre în toată țara”, a explicat Diana Buzoianu.

