Exclusiv Ministrul Apărării, declarație despre promovarea CSA Steaua în prima ligă: „În câteva săptămâni primesc un raport cu toate datele”

Valentin Stan Data actualizării: Data publicării:
Situația echipei de fotbal CSA Steaua este una dintre problemele de care s-a lovit cel mai des noul ministru al Apărării de la începerea mandatului. Într-un interviu exclusiv, Radu Miruță ne-a declarat că oamenii din jurul său îl întreabă mai des despre viitorul clubului de fotbal decât despre dotările Armatei, pensiile militare sau stadiul războiului de la granița României.


Cât timp clubul de fotbal se află în subordinea Armatei Române, acesta nu poate promova în primul eșalon. CSA Steaua este blocată de ani buni în ligile inferioare, iar de fiecare dată când este schimbată conducerea Ministerului Apărării Naționale, noul ministru este bombardat cu mesaje din partea fanilor și a conducerii CSA. L-am întrebat pe Radu Miruță dacă Steaua va promova în viitorul apropiat.

„Aud în jurul meu atât variante de «da», cât și variante de «nu», dar nu am apucat să îmi aplic propria judecată asupra contextului. Vă spun așa, ca o glumă: la câte mesaje primesc despre ce se întâmplă la Steaua, dacă aș judeca doar după acest parametru, aș zice că este cea mai mare problemă a Ministerului Apărării. Îmi dau seama că este foarte multă pasiune și nu este un lucru rău.”

MApN a fost în centrul unor crize și scandaluri în ultimele luni, precum atacurile cu drone rusești sau programul de achiziții SAFE, iar echipa de fotbal a Armatei nu a fost o prioritate pentru conducerea ministerului. Acum însă, ofițerii lucrează la un raport din care ministrul va afla tot ce s-a întâmplat cu echipa de fotbal, dar și care sunt modificările legislative ce trebuie făcute, astfel încât CSA Steaua să poată promova.

„Eu vreau să mă uit fără aceste sentimente ale unora și altora, pur și simplu tehnic, la cum arată datele pe acest subiect, după care să aplic o decizie. Nu am avut, deocamdată, disponibilitatea de a procesa aceste date, dar sunt foarte preocupat să o fac cât de repede se poate.
— Deci, ne așteptăm în lunile următoare?
— Aș zice chiar în săptămâni”, a declarat Radu Miruță.

Una dintre soluțiile posibile ar fi asocierea dintre CSA Steaua și un investitor privat, idee promovată și de fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu. Pe lângă satisfacția fanilor, promovarea CSA Steaua ar putea însemna și o gură de oxigen pentru bugetul Armatei. În fiecare an, echipa de fotbal are un buget cuprins între două și trei milioane de euro, iar încasările nu se apropie nici pe departe de această sumă, astfel că, an de an, lotul generează un minus semnificativ în bugetul Ministerului Apărării. Odată cu promovarea, echipa ar putea atrage bani din partea sponsorilor, dar și sume provenite din drepturile de televizare.

