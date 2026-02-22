Invitat în platoul Digi24, Radu Miruță a explicat că Ministerul Apărării va contribui la reducerea cheltuielilor, însă nu prin scăderea veniturilor militarilor în activitate sau prin mișcorarea numărului de soldați. Ministrul a explicat că, în prezent, „avem o încadrare de 61%, adică aproape 40% din cât trebuie să fie lipsește”.

„Toată discuția asta a plecat de la faptul că toate ministerele trebuie să contribuie cu ceva la reducerea cheltuielilor și la Apărare. Nu că sunt eu și le iau partea acestor oameni, dar nu putem vorbi nici de economie, nici de sănătate, nici de educație, dacă nu avem securitate. Pentru apărare s-a acceptat ideea că un război la graniță nu este un context în care poți: 1. să reduci pensiile, 2. să dai militari afară, 3. să le scazi veniturile acestor militari.

În același timp, eu nu sunt în alt guvern și eu nu sunt în altă linie decât domnul Bolojan, este premier. Ne-am asumat un program de guvernare care spune că, din diverse motive, cineva și-a bătut joc de banii publici. Până acum aici suntem, trebuie să strângem punga. Ministerul Apărării va contribui și el la acest efort, însă va contribui, nu tăind de la nucleu apărării, de la oameni.

Sunt multe cheltuieli colaterale care pot fi reduse pentru ca la final cheltuiala să fie mai mică, fără a afecta nucleul. Și am început în scurta perioadă să dau câteva exemple pe care le-am identificat: de la cei patru piloți, 3 ani de zile, 575.000 euro pentru închiriat mașini.

Vă repet, nu e ilegal, deci era o chestiune legală, doar că nu era o limită superioară. Dacă cobori limita asta, poate la jumătate, economisești un sfert de milion de dolari fără să afectezi nimic din Armata Română”, a spus ministrul Apărării.

Întrebat dacă mai are și alte exemple descoperite sau la care se gândește, Radu Miruță a afirmat: „Am văzut ce se întâmpla în garnizoana de la Satu Mare, unde era o debandadă completă. La Steaua, la Clubul Sportiv, nu doar la Clubul Sportiv al Armatei, cu toate sporturile, este în acest moment o acțiune de audit de corp de control fără precedent. Nu vom tăia nimic până nu vedem absolut fiecare cifră cum arată.

Eu mă bucur că este multă emoție în zona asta. Nu poate rezista suportul fără a avea o astfel de susținere, dar eu sunt ministru, datoria mea e să mă uit la cifre. Aștept săptămâna asta să vedem cum arată fiecare pe hartă. Sunt niște indicii foarte în neregulă.

Mă refer la banii care se cheltuiesc, cei 32 de milioane de euro care se cheltuiesc anual fără a se produce mare lucru. Avem un stadion care intenționat avea un preț de închiriere cu 10.000 euro mai mare decât Stadionul Național, doar pentru a nu veni nimeni să-l închirieze din motive diverse. Este un stadion modern și un stadion nou. Prețul se pusese mai mare, l-am scăzut.”

„Nu vom modifica modul în care se calculează pensiile”

Radu Miruță a calificat drept „o mare nedreptate” și un „neadevăr” informația conform căreia militarii se pensionează cu 13 ani mai devreme: „Despre pensiile militare s-a discutat mult în această perioadă. Este un grup de lucru în acest moment la Ministerul de Interne, unde avem și noi colegi tehnici, unde are și Serviciu de Protecție și Pază și Serviciu Român de Informații, pentru a vedea niște scenarii. Eu nu știu exact care este situația la celelalte ministere, bănuiesc că au niște explicații acolo colegii mei. Eu m-am uitat la Ministerul Apărării și în spațiul public a plecat o mare nedreptate: cum că asemenea judecătorilor, militarii se pensionează toți cu 13 ani mai devreme. Este un neadevăr și un mare păcat atașat acestor oameni cu uniformă militară. Am verificat anul trecut pe tot anul 2025, o singură persoană, un singur om, s-a pensionat cu reducerea vârstei de 13 ani.

Sunt situații în care, în funcție de zona în care ai lucrat, ai reducerea vârstei de pensionare, dar nu pe toți cei 25 de ani, pentru că un militar nu ajunge să treacă prin acel hol în care se reduce vârsta de pensionare toată activitatea.

Scafandrii, parașutiștii sunt niște puncte izolate care generează reducerea vârstei de pensionare cu patru, cu cinci, cu șase, cu doi, cu unu, unii cu deloc. Deci, să spui că toată lumea care poartă uniformă militară se pensionează cu 13 ani mai devreme este un mare neadevăr.”

Referitor la vârsta medie de pensionare, ministrul a explicat că: „În condițiile în care anul trecut vârsta minimă de pensionare era de 48 de ani, vârsta medie a pensionarilor a fost 52 de ani în zona militară. Ea crește în fiecare an, pentru că este o chestiune progresivă pe legea de astăzi care spune că în 2035 vârsta standard va fi 65 de ani și de acolo va putea scădea, cum a fost pentru un caz anul trecut, cu maxim 13 ani. Așadar, ideea că militarii se pensionează toți mai devreme nu este una adevărată. Și trebuie să ne raportăm la acest adevăr, nu la presiunea din spațiu public. Da, trebuie ca oamenii să primească o pensie pe contributivitate în general. Dar ideea că trimitem oameni la 60 de ani în misiuni pe front, dacă ar fi cazul, este o chestiune neadevărată. În același timp, sunt multe neajunsuri, dacă vreți. Pentru aceia care îndeplinesc criteriile de a primi locuință - bani pentru locuință de la minister, sunt situații în care primesc 500 și ceva de lei, este raportat la 2017.

Un om care pleacă într-o misiune are diurnă 23 sau 24 lei. Trebuie să ne uităm la toate aceste tronsoane, pentru că nu putem să pretindem armată performantă, nu putem să pretindem o apărare a teritoriului și a populației, dacă nu le dăm acestor oameni și ce au nevoie.

Da, vă repet, vom contribui și cu Ministerul Apărării la această reducere, dar nu vom modifica modul în care se calculează pensiile. Nu vom scădea veniturile celor care sunt în activitate și nu vom face reducerea micșorând numărul de militari. Astăzi avem o încadrare de 61%, adică aproape 40% din cât trebuie să fie lipsește. Dacă mai reducem din venituri, ce ne așteptăm? Să vină militarii pentru că le spună ministrul la televizor să poarte uniforma militară? Nu, trebuie o abordare corectă. Da, sunt situații în care se poate da mai încet la butonul de la aragaz și acolo vom da fără să clipesc din ochi, dar nu afectând nucleul, ci cumva marginile”.

Editor : A.M.G.