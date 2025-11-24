Live TV

Exclusiv Ministrul Apărării, despre planul de pace pentru Ucraina: „Dacă îl lași pe Putin să facă ce vrea, cine va fi următorul?”

Ionuț Moșteanu la un forum de Securitate
Ionuț Moșteanu la Forumul de Securitate de la Varșovia. Foto: Profimedia

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat luni seară, la Digi24, că la finalul ședinței CSAT s-a discutat și despre planul de pace pentru Ucraina. Acesta a calificat drept un „lucru extraordinar de bun” faptul că se discută despre un plan de pace.

„Am avut o discuție la CSAT, la final.  Poziția României este cea exprimată de președintele Nicușor Dan, și anume faptul că orice încercare de a opri acest război și de a aduce pacea este bine-venită. Faptul că se discută despre un plan de pace este un lucru extraordinar de bun.

Legat de termenii acestui plan de pace, cu toții suntem de acord că acest plan de pace trebuie să plece de la nevoile Ucrainei. Ucraina este statul peste care a intrat Putin și nu invers, și Ucraina are nevoie de niște garanții de securitate solide. Ucraina și această pace solidă de viitor e foarte importantă pentru toată regiunea, ne uităm și la Ucraina, ne uităm și la Moldova.

Dacă îl lași pe Putin să facă ce vrea, who's next? Cine va fi următorul? Suntem lângă Moldova, lângă Ucraina. Avem nevoie de stabilitate în această zonă de est, de flanc de est și a Mării Negre”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Întrebat dacă înțelege ce încearcă să facă președintele american Donald Trump, ministrul Apărării a afirmat: „Nu vreau să fac eu pe marele negociator că nu e cazul. Nu sunt un mare negociator. Are multe mai multe pârghii președintele Donald Trump și faptul că vrea să ducă această discuție în direcția corectă este un lucru bun”.

Moșteanu a mai precizat că „nu poți să faci un plan fără Ucraina, nu poți să faci un plan fără partenerii europeni”.

„Trebuie făcut un plan corect, un plan care să ofere niște garanții corecte, o pace justă pentru Ucraina și pentru poporul ucrainean care este atacat în fiecare zi și suntem alături de partenerii europeni, așa cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, a fost și astăzi o discuție ca stabilită foarte din scurt. 

Președintele Nicușor Dan ține aproape cu ceilalți președinți și am încredere că vom ajunge la o soluție. Cu toții ne dorim pacea și ăsta ar fi un lucru extraordinar de bun care s-ar întâmpla și pentru România și pentru toată această zonă”.

Amintim că planul SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina a fost revizuit în mod substanțial în cadrul negocierilor de la Geneva: acesta a fost redus de la 28 la 19 puncte, au informat surse ale Financial Times, familiarizate cu desfășurarea discuțiilor.

Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte

Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"

"Le curgea mâncare din gură". Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o "infecție" de stațiune din România
"Le curgea mâncare din gură". Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o "infecție" de stațiune din România
