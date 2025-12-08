Ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, și-a anulat în ultimul moment vizita în România

Ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România, în ultimul moment. Oficialul german trebuia să se întâlnească marți, 9 decembrie, cu premierul Ilie Bolojan la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa. La întâlnire urma să participe și secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Sorin Dan Moldovan.

Vizita oficialului german a fost anunțată de cabinetul premierului Ilie Bolojan la data de 5 decembrie, dar luni seara, pe 8 decembrie, MApN a anunțat că vizita nu va mai avea loc, întâlnirea dintre cei doi oficiali fiind anulată.

„Ministerul Apărării Naționale informează că, urmare a modificărilor apărute în agenda părții germane, activitățile planificate mâine, 9 decembrie, la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu se vor desfășura la nivel de secretari de stat.

Programul stabilit inițial se va derula în continuare, cu adaptările necesare, astfel încât obiectivele ambelor părți să fie îndeplinite”, se arată în comunicatul MApN. O informare similară a fost transmisă și de Guvern, în condițiile în care șeful Executivului și ministrul german aveau programată și o conferință de presă comună.

România are doar ministru interimar la Apărare

Ionuț Moșteanu a demisionat la data de 28 noiembrie din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului apărut pe tema studiilor sale.

Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Radu Miruță, ministrul USR al Economiei, să preia interimar și funcția de ministru al Apărării. Președintele Nicușor Dan a semnat cele două decrete, privind demisia lui Moșteanu și interimatul lui Miruță.

