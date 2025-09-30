Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu anunță că „România sprijină integrarea Muntenegrului în UE și stabilitatea în Balcanii de Vest”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a avut, marți, o întrevedere cu omologul său din Muntenegru, Filip Ivanovic, în marja Conferinței de Securitate de la Varșovia. Discuțiile au vizat sprijinul comun pentru securitatea în regiunea Balcanilor de Vest, dar și susținerea României pentru parcursul european al Muntenegrului, se arată într-un comunicat de presă emis de MApN.

Discuțiile au reconfirmat sprijinul constant al României pentru parcursul european al Muntenegrului, obiectivul politic declarat al guvernului muntenegrean fiind aderarea deplină la Uniunea Europeană până în anul 2030, ambiție pe care România o sprijină în mod activ, arată Ministerul Apărării.

În plus, cei doi oficiali au subliniat că Balcanii de Vest reprezintă o regiune de importanță strategică atât pentru România, cât și pentru UE, stabilitatea și reziliența acestui spațiu fiind direct legate de securitatea europeană.

„România și-a reafirmat sprijinul pentru integrarea în Uniune a statelor din regiune, reflectat inclusiv prin contribuțiile sale operaționale semnificative în angajamentelor regionale în cadrul NATO și UE. România a felicitat Muntenegru pentru rolul său constructiv în menținerea stabilității regionale și pentru participarea activă la misiunile și operațiile UE, inclusiv prin votul pozitiv al Parlamentului, din iunie 2025, privind viitoarea implicare a Muntenegrului în misiunea EUMAM Ucraina”, anunță MApN.

De asemenea, ministrul Moșteanu a subliniat sprijinul oferit de țara noastră și UE pentru întărirea rezilienței și a capacității de apărare a Muntenegrului, prin instrumente financiare precum Facilitatea Europeană pentru Pace (EPF).

Întâlnirea de la Varșovia a reconfirmat voința politică a României și Muntenegrului de a coopera strâns pentru promovarea păcii, securității și stabilității în regiunea Balcanilor de Vest, mai arată Ministerul Apărării Naționale.

