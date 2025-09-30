Live TV

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu anunță că „România sprijină integrarea Muntenegrului în UE și stabilitatea în Balcanii de Vest”

Data publicării:
ionut mosteanu
Ionuț Moșteanu. Inquam Photos / George Călin

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a avut, marți, o întrevedere cu omologul său din Muntenegru, Filip Ivanovic, în marja Conferinței de Securitate de la Varșovia. Discuțiile au vizat sprijinul comun pentru securitatea în regiunea Balcanilor de Vest, dar și susținerea României pentru parcursul european al Muntenegrului, se arată într-un comunicat de presă emis de MApN.

Discuțiile au reconfirmat sprijinul constant al României pentru parcursul european al Muntenegrului, obiectivul politic declarat al guvernului muntenegrean fiind aderarea deplină la Uniunea Europeană până în anul 2030, ambiție pe care România o sprijină în mod activ, arată Ministerul Apărării.

În plus, cei doi oficiali au subliniat că Balcanii de Vest reprezintă o regiune de importanță strategică atât pentru România, cât și pentru UE, stabilitatea și reziliența acestui spațiu fiind direct legate de securitatea europeană.

România și-a reafirmat sprijinul pentru integrarea în Uniune a statelor din regiune, reflectat inclusiv prin contribuțiile sale operaționale semnificative în angajamentelor regionale în cadrul NATO și UE. România a felicitat Muntenegru pentru rolul său constructiv în menținerea stabilității regionale și pentru participarea activă la misiunile și operațiile UE, inclusiv prin votul pozitiv al Parlamentului, din iunie 2025, privind viitoarea implicare a Muntenegrului în misiunea EUMAM Ucraina”, anunță MApN.

De asemenea, ministrul Moșteanu a subliniat sprijinul oferit de țara noastră și UE pentru întărirea rezilienței și a capacității de apărare a Muntenegrului, prin instrumente financiare precum Facilitatea Europeană pentru Pace (EPF).

Întâlnirea de la Varșovia a reconfirmat voința politică a României și Muntenegrului de a coopera strâns pentru promovarea păcii, securității și stabilității în regiunea Balcanilor de Vest, mai arată Ministerul Apărării Naționale.

Citește și Cea mai mare achiziție din istoria armatei: MApN cumpără 270 de tancuri noi. Contract de miliarde de euro

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Viktor Orban
3
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
șofer care conduce o mașină de la distanță
4
Tehnologia care ar putea face să dispară mașinile personale. Germania, prima țară din...
Dmitri Peskov
5
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva...
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: Avem dovada că au fost...
factura curent
Ministrul Energiei: Schemele de ajutor pentru energie vor continua...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au...
mihai jurca
Șeful cancelariei lui Bolojan, Mihai Jurca, la Interviurile...
Ultimele știri
Nicușor Dan explică diferența de reacție la interferența Rusiei în alegerile din Republica Moldova față de cele din România
Criză politică în SUA: guvernul se îndreaptă spre primul blocaj bugetar din ultimii 6 ani. Negocierile din Congres, în impas
Cod roșu de inundații în Ibiza: străzi pline de apă și oameni blocați în locuințe. Mobilizare majoră a echipelor de intervenție
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ionut mosteanu
România și Polonia fac front comun contra agresiunii rusești: Apărarea Flancului Estic nu e o opțiune, ci o necesitate strategică
gbhfgvb zvgf
Alertă în Delta Dunării. Resturi de dronă au fost găsite în zona canalului Şontea Nouă. Reacția Ministrului Apărării, aflat la Varșovia
drone ucrainene pregatite de misiune
„Drone Wall”. Moșteanu: România va fi parte a zidului de drone împotriva Rusiei. Diaconescu: Regândim Strategia de securitate națională
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Moșteanu, după CSAT: Comandantul misiunii decide doborârea dronelor sau avioanelor militare care încalcă spațiul aerian al României
CSAT 30 iunie
CSAT a stabilit. Anunțul ministrului Apărării privind decizia doborârii dronelor rusești care încalcă spațiul aerian al României
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Cum cresc salariile șefilor unei companii de stat în plină criză bugetară. Fosta consilieră a lui Grindeanu...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Elena Udrea s-a întors în Parlament. Fostul ministru a ales o ținută specială pentru revenirea pe scena...
Digi FM
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată”
Digi Sport
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Pro FM
Elena, fosta soție a lui CRBL, transformare spectaculoasă care a stârnit valuri de comentarii: „Divorțul...
Film Now
70 de ani de la moartea cuceritorului James Dean. O mare pasiune i-a adus sfârșitul la doar 24 de ani
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jennifer Lopez, deranjată că nu a fost luată în serios ca actriță: „Întotdeauna am avut dificultăți”
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...