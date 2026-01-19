Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că s-ar înscrie în armata voluntară, dacă i-ar permite programul: „Da, m-aș duce”

Legea armatei voluntare în România a intrat în vigoare, iar primele înscrieri ar putea începe chiar din primăvara acestui an, anunță ministrul Apărării, într-un interviu oferit Digi24. Radu Miruță a mai declarat că că programul va debuta cu instruirea a aproximativ 1.000 de militari voluntari, în acest an, urmând să fie reglementat printr-un ordin de ministru care va stabili unitățile și condițiile de pregătire.

În armata voluntară, tinerii cu vârsta de până la 35 de ani vor urma patru luni de pregătire, spre deosebire de condițiile impuse de legea rezervistului voluntar, încă în vigoare, care le permite persoanelor până la 50 de ani să urmeze o pregătire militară.

Jurnalist Digi24: Luați în calcul să anulați acea opțiune, să nu mai fie valabilă, să mergi doar două săptămâni pe an și în fiecare lună să iei un bonus?

Radu Miruță: Este mai eficient pentru Armata Română, pentru creșterea gradului de pregătire, să existe această perioadă de patru luni în care să se facă o pregătire un pic mai serioasă. Amintiți-vă că, înainte de a fi desființată armata obligatorie pe care eu n-am mai prins-o, era acea perioadă de șase luni pregătire pentru cei care făcuseră facultatea, aveau diplomă de licență. Acuma e patru luni. Eu cred că e o variantă mult mai bună decât înainte.

Jurnalist Digi24: Dumneavoastră v-ați duce pe acest program? Aveți 40 de ani, dacă nu mă înșel...

Radu Miruță: Dacă aș avea... Dacă aș avea până în 35 de ani, m-aș duce.

Jurnalist Digi24: Eu zic pe cel care e acuma în vigoare, că e până la 50 și puteți să mergeți.

Radu Miruță: Sigur că activitatea pe care o desfășor eu ca parlamentar, ca ministru, nu îmi permite neapărat să te duci în astfel de lucruri, dar da, m-aș duce.

Persoanele care doresc să se înscrie în armata voluntară trebuie să aibă între 18 și 35 de ani. Nu sunt necesare studii superioare. Este foarte posibil ca Armata să ceară celor care aplică să fi promovat doar examenul de bacalaureat, însă există și posibilitatea ca nici măcar acest document să nu fie cerut.

Durata de pregătire va fi de patru luni, timp în care recruții vor sta la unitate, vor trece printr-o pregătire serioasă, după care se pot întoarce acasă sau pot să rămână în armată, dacă le-a plăcut și dacă au găsit vreo unitate militară sau vreun post pe care să-l ocupe în continuare până la finalul carierei.

Solda lunară este de 5.000 de lei, recruții urmând să încaseze la finalul celor patru luni de instrucție 20.000 de lei, cărora, la final, li se mai adaugă un bonus de 27.000 de lei.

În primăvară ar trebui să înceapă recrutările. Armata estimează că va putea să pregătească anul acesta între 1.000 și 3.000 de recruți. În 2026 se va organiza o singură serie de selecție, urmând ca în 2027, 2028 să aibă loc mai multe serii, probabil una în primăvară și una în toamnă, în funcție de bugetul programului, care va fi aprobat la jumătatea lunii februarie.

