România a solicitat NATO încă din luna februarie capabilități suplimentare pentru combaterea dronelor, iar cererea a fost aprobată la nivelul Alianței, însă echipamentele nu au ajuns încă pe flancul estic, a declarat vineri ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, în cadrul unei conferințe de presă la sediul MApN, după incidentul în care o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați.

Actualizare 21.26 Ministrul interimar al Apărării a susținut că, în condițiile și cu mijloacele disponibile în momentul incidentului, decizia de a nu deschide focul asupra dronei a fost cea corectă.

„Cu acele capabilități avute la dispoziție azi-noapte, decizia cea mai bună a fost să nu se tragă din avioanele F-16 către municipiul Galați”, a declarat Radu Miruță.

Oficialul a afirmat că Armata Română a făcut progrese importante în ultimele luni în ceea ce privește dezvoltarea capacităților de apărare împotriva dronelor.

„Acum șase luni nu vorbeam de Merops, în șase luni Armata a reușit un miracol: să achiziționeze capabilități pe care le avem în aceste momente.”

Ministrul interimar al Apărării a adăugat că România se numără printre primele state care au început să contracteze astfel de sisteme.

NATO a aprobat cererea României, dar capabilitățile anti-dronă nu au ajuns încă

Actualizare 21.20 Ministrul interimar al Apărării a declarat că România a făcut deja demersurile necesare pentru achiziția unor capabilități moderne de apărare împotriva dronelor, însă acestea vor fi livrate abia în următorii ani.

„Am cerut, am introdus în SAFE proiectele respective. România e în legitimitate să facă acest lucru la nivel NATO. E un timp de livrare: 2027-2028”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, autoritățile române au solicitat aliaților o soluție temporară până la sosirea echipamentelor contractate.

„Solicităm așadar să existe un transfer de capabilități pentru România”, a afirmat Miruță.

Ministrul a precizat că a discutat acest subiect și cu comandantul suprem al forțelor aliate din Europa.

„Pe 2 și 3 iunie, comandantul suprem al forțelor armate în Europa mi-a spus că va exista o discuție pentru ca aceste capabilități să intre în dezvoltarea Armatei la nivelul Dobrogei”, a declarat acesta.

De ce nu a fost doborâtă drona care a lovit blocul din Galați

Referindu-se la incidentul din Galați, Miruță a explicat de ce drona nu a fost doborâtă după intrarea în spațiul aerian românesc.

„A fost 4 minute în spațiul aerian, avioanele de vânătoare au primit aprobare să tragă, dar drona zbura prea jos într-o zonă populată”, a spus ministrul.

Acesta a adăugat că piloții aveau posibilitatea să intervină doar dacă traiectoria aparatului de zbor s-ar fi modificat.

„Puteau trage doar dacă drona schimba traiectoria spre sus, dar asta nu s-a întâmplat.”

Radu Miruță a vorbit și despre sistemul Merops, utilizat pentru detectarea unor astfel de amenințări.

„Cu privire la sistemul nou, cu performanțe majore, Merops a fost integrat pentru zona Dobrogei, însă nu acoperă toate zonele”, a declarat ministrul interimar al Apărării.

El a subliniat că resursele disponibile în prezent sunt limitate.

„Capabilitățile de luptă anti-dronă sunt rare și insuficiente pentru a acoperi absolut toate zonele.”

„De azi vom avea noi proiecte pentru apărare semnate”

Actualizare 21.13 Acesta a declarat că România încearcă să recupereze întârzierile acumulate în ultimii ani în ceea ce privește capabilitățile de apărare împotriva noilor tipuri de amenințări.

„De 20 de ani ne lipsesc. De azi vom avea noi proiecte pentru apărare semnate.”

Ministrul Apărării a precizat că, după incidentul de la Galați, au avut loc consultări la cel mai înalt nivel cu partenerii și aliații României.

„La prima oră am vorbit cu Mark Rutte, apoi a fost convocat CSAT, iar la 19.00 am avut convorbire cu comandantul suprem al forțelor armate în Europa.”

El a subliniat că România a solicitat NATO capabilități suplimentare pentru a putea răspunde eficient amenințărilor reprezentate de drone.

„Am transmis NATO o listă cu capabilități pentru ca Armata Română să poată lupta eficient contra dronelor.”

Radu Miruță a precizat că solicitarea a fost aprobată la nivel aliat la începutul acestui an.

„Pe 6 februarie 2026, comandantul suprem al forțelor armate în Europa ne-a aprobat lista, s-a emis ordin în NATO pentru ca capabilitățile cerute să intre pe flancul estic.”

Potrivit ministrului, după emiterea ordinului, urmează ca statele membre ale Alianței să își asume furnizarea echipamentelor solicitate.

„După ce ordinul a fost aprobat, urmează ca țările NATO să se ofere pentru a furniza cele cerute. Acest lucru încă nu s-a întâmplat.”

Actualizare 21.10 Radu Miruță a declarat că incidentul de la Galați este unul „nedorit”, dar despre care trebuie discutat deschis, inclusiv în privința limitelor actuale ale capacităților de apărare ale României.

„A fost o zi lungă, e un eveniment nedorit, dar trebuie vorbit foarte deschis despre el, despre ce avem, ce nu avem, ce putem.”

Ministrul Apărării a declarat că actualele capabilități ale Armatei Române au fost concepute pentru alte tipuri de amenințări.

„Trebuie pornit de la faptul că Armata Română e proiectată pentru obiecte mari care zboară la altitudini mari. Am găsit o echipă ce muncea ca acest lucru să fie schimbat.”

Ministrul a afirmat că MApN a continuat programele de înzestrare pentru combaterea amenințărilor reprezentate de drone.

„Pentru că nu aveam capabilități în dotare pentru drone sau apărarea contra lor în exclusivitate, am mers mai departe cu programele SAFE pentru înzestrarea Armatei cu tehnologie modernă împotriva dronelor: pentru observarea pe radare a obiectelor mici, care zboară la altitudini mici.”

„Dacă aveam asta azi, situațiile astea nu ar fi existat”, a adăugat Radu Miruță.

Știrea inițială

Potrivit informațiilor prezentate până acum de autorități, drona a intrat în spațiul aerian al României în timpul unui atac lansat de Rusia asupra infrastructurii portuare din zona ucraineană Reni.

Aparatul de zbor s-a prăbușit pe un bloc din Galați, provocând o explozie și un incendiu. Două persoane au fost rănite în urma incidentului.

Ministrul interimar al Apărării a declarat că aparatul de zbor a fost urmărit de sistemele Armatei timp de aproximativ patru minute, însă nu a putut fi doborât fără riscul producerii unor victime sau pagube în oraș.

Miruță a precizat că România a solicitat încă din luna februarie, prin NATO, capabilități suplimentare de apărare anti-dronă pentru zona Dobrogei și a anunțat că Ministerul Apărării urmează să semneze opt proiecte de înzestrare destinate combaterii unor astfel de amenințări. Oficialul a subliniat că autoritățile nu pot ști cu certitudine dacă dronele lansate în timpul atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene vor intra sau nu în spațiul aerian al României.

Acesta a mai afirmat că în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării nu a fost luată decizia activării Articolului 4 al Tratatului NATO. În schimb, potrivit acestuia, s-a decis continuarea discuțiilor în cadrul Consiliului Nord-Atlantic pentru ca statele aliate să răspundă solicitării României și să trimită temporar capabilități anti-dronă până la livrarea echipamentelor deja contractate de autoritățile române.

Editor : Ș.A.