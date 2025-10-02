Live TV

Exclusiv Ministrul Apărării reacționează la acuzațiile lui Vladimir Putin la adresa României: E ultimul om care să dea lecții, o butaforie

Moscow, Russia. 09 May, 2025. Russian President Vladimir Putin delivers an address during the annual Victory Day military parade at Red Square, May 9, 2025, in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Russian Government/Alamy Live News
Putin, la parada militară de 9 Mai. Foto: Profimedia

Ministrul Apărării, Ionuț Mușteanu, a vorbit, în exclusivitate la Digi24, despre afirmațiile lui Vladimir Putin legate de alegerile din România și despre riscul unui atac iminent venit dinspre Rusia sau Belarus asupra țărilor din flancul estic al NATO.

Cu referire la mențiunea pe care Vladimir Putin a făcut-o la România, în cadrul discuțiilor Forumului de la Valdai, Ionuț Moșteanu a spus că liderul rus este „ultimul de pe planetă care ar putea să dea cuiva lecții despre democrație și despre alegeri liberale.

„Alegerile prin care își asigură mandatul de fiecare dată sunt o farsă, o butaforie. În Rusia este Putin. Este omul care își bagă adversarii politici în închisoare și omoară în condiții foarte ciudate și suspecte. De fiecare dată, Putin este omul care își aruncă comandanții militari pe geam sau pe cei foarte apropiați. Știți că este și un banc că în Rusia nu te trage curentul, te împinge? Da, asta se întâmplă în mod frecvent. Vedem câte o știre de acest gen. Deci este ultimul om care poate să dea lecții despre democrație și despre alegeri”, a spus ministrul Apărării.

Cu referire la informațiile transmise de Institutul pentru Studiul Războiului, care estima că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni în Polonia sau alte state de pe flancul estic al NATO, inclusiv România, Ionuț Moșteanu a declarat: „Este posibil, da, foarte puțin probabil – ca distincție logică.

Am văzut foarte multe știri, multe provocări și partea cu dronele din ultimele săptămâni se înscrie în această serie de provocări pe care Rusia o face pe tot flancul de est.

Acest lucru despre care vorbiți ar putea fi posibil, dar este puțin probabil. Avem și noi servicii de informații și date, informații.

Suntem foarte atenți, foarte vigilenți la tot ce se întâmplă în vecinătatea noastră.

În momentul acesta nu există informații și o o temere reală că acest lucru s-ar putea întâmpla. Suntem atenți, prezenți și urmărim tot ce se întâmplă în vecinătatea noastră pentru a preveni un astfel de eveniment”, a subliniat Ionuț Moșteanu pe subiect.

VIDEO Maria Zaharova compară rezultatul alegerilor din Republica Moldova cu cele din România: „Un alt pas înapoi al Occidentului”

