Ministrul Apărării spune că în halele în care trebuia să se facă producție pentru Armată „plouă și cresc copaci”: „Aici suntem”

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat marţi, la Cluj, că Armata Română de ani de zile era doar client, lucru care duce într-o situaţie care, strategic, poate fi periculoasă, şi că în halele în care trebuia să se facă producţie, plouă şi cresc copaci.

„Orice instrument care reuşeşte să conecteze industria cu bucata de producţie necesară Armatei Române este esenţial. Armata Română, de ani de zile, era doar client, şi asta ne duce într-o situaţie care, strategic, poate fi periculoasă. Ţările sănătoase, democrate, investesc în armată, pentru a avea o putere de a descuraja, nu pentru a ataca neapărat. Cu cât emani o putere mai mare, cu atât îl descurajezi pe altul să vină să-ţi producă prejudicii.

Însă, în ipoteza în care se întâmplă un eveniment militar, armat, nu e suficient ca armata să vină să spună 'am nişte contracte, am nişte foi, care spun că în trei săptămâni trebuie să-mi livrezi nu ştiu ce capacitate'. Eu cred că este critic să trecem mai mult, accelerat, la a avea producţie în România. România a funcţionat, consumându-şi banii, de multe ori, în interesul firmelor, şi nu în interesul naţional”, a afirmat ministrul Radu Miruţă, potrivit Agerpres.

El a adăugat că în halele în care trebuia să se facă producţie de armament şi echipamente pentru militari plouă şi cresc copaci, dar că situaţia poate fi remediată.

„În halele în care trebuia să se facă producţie, plouă şi cresc copaci. Aici suntem. Mortul de la groapă nu mai poate fi întors. Dar tot statul român (...) are banii. Şi trebuie să pună mai abitir condiţia 'vrei să primeşti banii ăştia, vii şi produci aici'. Tăiem copacii, facem instalaţie electrică şi ajungem de la vegetaţie la braţ robotizat şi linie de asamblare”, a menţionat ministrul Apărării.

Oficialul MApN a participat, marţi, la un eveniment internaţional dedicat tehnologiilor de apărare şi securităţii cibernetice, organizat de Clubul Oamenilor de Afaceri de Limba Germană din Transilvania de Nord şi Romania United Foundation. Alături de ministrul Radu Miruţă, a mai fost prezent, printre alţii, şi ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Digitalizării, Irineu Darău.

