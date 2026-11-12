Ministrul Dezvoltării anunță impozite reduse cu până la 50% pentru administraţiile care optează pentru comasarea voluntară

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Alexandru Stoica, a declarat joi, la Buzău, că pentru administraţiile locale care vor opta pentru comasarea voluntară este pregătit un pachet de măsuri care ar putea include reducerea impozitelor pentru cetăţeni cu până la 50%.

La Consiliul Judeţean Buzău a avut loc, joi, conferinţa dedicată pregătirii perioadei de programare a fondurilor europene 2028-2034 şi a Programului Regional Sud-Est, la care a luat parte şi Alexandru Stoica.

„Am vorbit despre reforma administrativă, comasarea voluntară a celor 429 de localităţi cu o populaţie până la 1.500 de locuitori. Gândim un program de investiţii pentru cei care aleg să se comaseze voluntar, cu sprijin şi inclusiv şi pentru cetăţeni, reducerea impozitelor cu până la 50%, pentru cei care aleg să se comaseze. Noi am început deja primele demersuri, îmi doresc să vin cât mai repede cu acest program de finanţare pentru cei care doresc să facă această comasare voluntară şi dumnealor să iniţieze demersurile pentru referendumurile locale care vor avea loc cât mai curând. Ele se vor aplica din 2028, dar în perioada aceasta să se iniţieze aceste demersuri de referendumuri locale până la 1 martie 2027. Avem şi primari care doresc să facă această comasare voluntară”, a declarat ministrul Dezvoltării, citat de Agerpres.

Între comunele care ar urma să fie comasate se numără şi Pănătău, localitatea natală a ministrului Alexandru Stoica, unde primar este tatăl acestuia.

„La Buzău, o să port o discuţie exactă cu domnii primarii. În acelaşi timp, noi venim cu un program de investiţii, venim cu nişte facilităţi. Comuna Pănătău o să facă parte dintr-o comasare. Că va fi comasare voluntară, că va fi comasare prin asumare, nu va scăpa, dar asta nu este un lucru rău, pentru că oamenii trebuie să înţeleagă că ei rămân cu serviciile publice de calitate. Nu cred că poate să rămână primăria la Pănătău, dar asta nu înseamnă că, dacă se va face o comasare, în punctele respective unde oamenii au fost învăţaţi, nu va rămâne un funcţionar care îi va asculta şi îi va îndruma. Pentru comasarea voluntară, săptămâna viitoare, (programul - n.r.) va fi pus în consultare publică 10 zile şi după aceea se va lua decizia şi va intra la Guvern”, a mai precizat Alexandru Stoica.

PSD a propus şase criterii care să fie avute în vedere în cadrul reformei administrativ-teritoriale, pentru a stabili localităţile sustenabile din punct de vedere administrativ.

Criteriile propuse de social-democraţi fac referire la populaţie şi demografie, sustenabilitatea economică, capacitate administrativă, conectivitate, accesibilitate şi servicii publice locale.

Editor : A.P.