Ministrul Economiei vine azi la Digi24, de la ora 21:00

radu miruta sustine o conferinta de presa
Radu Miruță. Foto: gov.ro

Radu Miruță vine azi la Digi24 să discute despre industria de Apărare, în contextul eforturilor de sporire a înzestrării armatelor europene, în fața pericolului rusesc. Ministrul Economiei va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu, de la ora 21:00.

Ce face România cu cele 16 miliarde de euro care-i sunt alocate prin programul SAFE? Care sunt prioritățile? Uzine de muniție ori fabrici de drone? Ce armament mai produce România azi și cu cine vrea să dezvolte noi proiecte?

Ce se întâmplă cu plângerea depusă de ministru privind noua conducere ROMARM? Cum va rezolva Coaliția problema pensiilor speciale, după ce și ultimele variante de lucru au fost respinse de magistrați?

Ministrul Economiei, Radu Miruță, vine la Jurnalul de Seară de la ora 21:00.

