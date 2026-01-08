Live TV

Ministrul Energiei a convocat Comandamentul Energetic Naţional joi dimineaţă

electricieni pe stilp intervin la cabluri electrice
Sursă foto: Facebook / Bogdan Ivan
Din articol
Alba: 5.000 de consumatori fără curent electric

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, joi dimineaţa, a Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere evoluţia condiţiilor meteo din această perioadă.

Şedinţa Comandamentului Energetic va avea loc la ora 10:30, la sediul Dispecerului Energetic Naţional.

La ora 11:30, ministrul Energiei va susţine declaraţii de presă.

Alba: 5.000 de consumatori fără curent electric

Aproximativ 5.000 de consumatori din Alba nu sunt alimentaţi cu energie electrică joi dimineaţa, după ce, în cursul serii de miercuri, numărul acestora a fost redus, în urma intervenţiilor, la 221 de utilizatori.

„Numărul utilizatorilor nealimentaţi este de 4.839, din 9 UAT-uri. În prezent, un număr de 10 echipe DEER - Sucursala Alba se află în teren”, a transmis, joi dimineaţa, Instituţia Prefectului judeţul Alba.

Miercuri seara mai erau 221 de utilizatori nealimentaţi, din patru localităţi, dintre cei peste 43.000 care au rămas fără curent electric săptămâna trecută, atunci când au început ninsorile abundente.

Editor : B.P.

