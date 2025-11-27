Ministrul Energiei a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica, după acuzații privind livrări de energie fără facturare

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că a dispus trimiterea Corpului de Control la Hidroelectrica, ca urmare a unor informații apărute în spațiul public, potrivit cărora compania ar fi livrat energie electrică către aproximativ 20 de companii și instituții religioase fără a emite facturi.

„În urma informațiilor apărute în spațiul public, m-am sesizat din oficiu și am dispus declanșarea verificărilor prin Corpul de Control al Ministerului Energiei. Am zero toleranță pentru privilegii pe banii românilor. Vreau să fie foarte clar: toate contractele preferențiale intră în verificare; cei care au beneficiat abuziv vor plăti integral; cei care au semnat vor răspunde: administrativ, civil și penal”, a scris Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a subliniat că Hidroelectrica „nu este pușculița nimănui” și că energia reprezintă o resursă strategică a statului român, „nu un bonus pentru pile și relații”.

Acesta a transmis un mesaj ferm și către beneficiarii contractelor vizate: „Nicio firmă, instituție, fundație sau recomandare politică nu este mai presus de lege. Regulile sunt simple. Consumi? Plătești. Nu plătești? Pierzi contractul și răspunzi legal. Vă asigur că, pe durata mandatului meu, astfel de situații nu vor fi tolerate”.

„Niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerinţelor”

Anunțul vine într-un moment delicat pentru Hidroelectrica. Compania de stat a informat, în cursul zilei de joi, 27 noiembrie, că procedura de selecție pentru funcția de director general s-a încheiat fără desemnarea unui candidat.

Consiliul de Supraveghere a decis că niciunul dintre candidații de pe lista scurtă nu se aliniază pe deplin cerințelor funcției de CEO, motiv pentru care procesul de selecție va fi reluat. Până la finalizarea acestuia, compania va continua cu o conducere interimară.

Funcția de director general al Hidroelectrica este vacantă din 19 septembrie 2025, după plecarea lui Károly Borbély, în urma încetării de comun acord a contractelor de mandat ale conducerii de atunci.

