Ministrul Energiei: Am decis să folosim capacităţile disponibile de la CE Oltenia şi Hidroelectrica

Data publicării:
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
Peste 100.000 de oameni din zonă au rămas fără apă după golirea lacului Paltinu. Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Sistemul Energetic Naţional (SEN) este stabilizat, toate instalaţiile Rafinăriei Petrobrazi funcţionează în regim normal, iar Grupul 6 Rovinari va fi repus în producţie, a anunţat miercuri ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă, necesar răcirii, revine în parametrii de siguranţă, afirmă ministrul Energiei.

„Am stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi am eliminat orice risc pentru oameni şi industrie! Am acoperit integral suspendarea temporară de producţie de la CECC Brazi, prin mecanisme de piaţă. Împreună cu operatorii, am analizat producţia şi am decis să folosim capacităţile disponibile de la CE Oltenia şi Hidroelectrica, iar grupul de la CET Paroşeni este pregătit să pornească”, a transmis Bogdan Ivan într-un mesaj pe Facebook.

Astfel, s-a stabilit repunerea în producţie a Grupului 6 Rovinari, iar conectarea la SEN va avea loc în maximum o oră. De asemenea, au fost verificate stocurile de cărbune, acestea fiind de peste 553.000 de tone la CE Oltenia.

„Am confirmat cu Hidroelectrica nivelul rezervelor: peste 71% în acumulările naţionale, o valoare foarte bună pentru această perioadă. Am convocat astăzi Comandamentul Energetic Naţional pentru coordonarea tuturor acestor măsuri. Am coordonat intervenţia echipelor din teren pentru a asigura debitul necesar de apă către Rafinăria Petrobrazi. Toate instalaţiile rafinăriei funcţionează în regim normal. Astăzi, avem 94 l/s asiguraţi pentru Petrobrazi (necesarul este de 61 l/s) şi un bypass suplimentar, finalizat şi funcţional, pe care l-am cerut pentru orice eventualitate”, a notat ministrul.

Şeful de la Energie a dat asigurări că prognozele nu indică fenomene meteo care să conducă la creşterea consumului în această perioadă.

„Am analizat prognozele şi nu avem fenomene meteo care să conducă la creşterea consumului în această perioadă. Am urmărit atent toate evoluţiile din sistem şi am luat măsurile necesare pentru a menţine echilibrul şi siguranţa funcţionării. Am discutat cu operatorul centralei, cu autorităţile locale şi cu Apele Române, iar centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă, necesar răcirii, revine în parametrii de siguranţă. Am luat toate aceste măsuri în ultimele 24 de ore, tocmai pentru a menţine siguranţa energetică a ţării. Sistemul Energetic Naţional este stabil, echilibrat şi pregătit pentru orice scenariu. Lucrez împreună cu echipele din teren pentru ca România să rămână în siguranţă!”, a mai scris el pe Facebook.

Citește și: Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la Brazi

Editor : B.P.

