Ministrul Energiei, după Comandamentul energetic naţional: A fost rezolvată problema celor 95.000 de locuinţe neealimentate cu energie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, după Comandamentul energetic naţional, că a fost rezolvată problema celor 95.000 de locuinţe neealimentate cu energie, din cauza condiţiilor meteo extreme şi din punct de vedere a prognozei meteo, dificultăţile vor fi până miercuri, apoi vom reveni pe mediile anuale, lucru care va reduce significativ presiunea asupra sistemului energetic naţional al României.



„Astăzi, tocmai am finalizat un nou Comandament energetic naţional, împreună cu toate companiile implicate în procesul de producţie, transport, distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale. În urma Comandamentului de săptămâna trecută şi a probleme celor 95.000 de locuri de consum nealimentate cu energie electrică, ca urmare a fenomenelor meteo extreme, în momentul de faţă, toţi aceşti consumatori au fost conectaţi până vineri seara. Au fost în teren aproximativ 1000 de specialişti care au muncit cu zeci de utilaje pentru a reconecta cele 95.000 de locuinţe la energie electrică”, a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Comandamentul energetic naţional

El a anunţat că a convocat atât azi cât şi vineri Comandamentul energetic naţional pentru a se asigura că pe fondul acestei avertizări meteorologice de ger la nivelul întregii Românii, care are ca şi durată data de 12 ianuarie, ora 10, precum şi o altă avertizare pentru data de 13 ianuarie, ora 10, România este pregătită cu suficiente gaze naturale pentru a asigura consumul mediu.

„În momentul de faţă, consumul de gaze naturale a crescut până în jurul cifrei de 58 milioane de mc pe zi, cu aproximativ 71% în plus faţă de media anuală, aceeaşi perioadă a anului 2025. Suntem pregătiţi în contextul în care astăzi, la depozitele de gaze naturale, avem un nivel de 65% acoperit, suntem cu 11% peste media Uniunii Europene şi de asemenea suntem cu 6% peste aceeaşi perioadă a anului 2025. În momentul de faţă, extragem în fiecare zi o producţie internă de aproximativ 23,6 milioane de mc, extragem din depozite 25,5 milioane de mc, iar pentru diferenţă junglăm pe piaţă cu importuri din statele vecine”, a mai anunţat ministrul Energiei.

Ivan a arătat că este important faptul că România astăzi este pregătită să se depăşească această perioadă într-o sincronizare perfectă atât între companiile care produc gaze naturale, cât şi cele care le transportă şi le distribuie.

Potrivit lui Ivan, încă din vară, când a avut primele întâlniri în luna iulie cu toţi operatorii din piaţă şi cu preşedintele Transgaz, Ion Stelian, toţi operatorii au răspuns prompt solicitării, şi anume să facă achiziţii încă din vară, să se asigure că intrăm în iarnă cu depozitele 100% pline, ceea ce s-a şi întâmplat.

„La 1 noiembrie, am intrat cu depozitele pline în sezonul rece. Am fost pregătiţi pentru ce este mai grav, iată că a venit şi situaţia în care am avut nevoie de acele suplimentări de depozite”, a explicat Ivan.

Ger până miercuri

Ministrul Energiei a mai declarat că în momentul de faţă, prognoza meteo arată că vom avea condiţii meteo nefavorabile, vom avea ger până miercuri.



„În cursul acestei nopţi şi a zilei de mâine, frontul de ger se va muta dinspre Transilvania înspre sudul ţării, Muntenia şi automat Bucureşti, lucru care va pune o presiune suplimentară pe această zonă. Din punct de vedere al producţiei de energie electrice, astăzi suntem într-o medie de producţie de aproximativ 7800 de MW, consum aproximativ 8500 de MW la 24 de ore. Din punct de vedere al structurii, 24% din producţia energetică a României este bazată pe hidrocarburi, pe gaze în special, 24% pe hidro, 16% pe nuclear, 14% pe cărbune. Dacă nu reuşeam să avem acea negociere cu Comisia Europeană şi să păstrăm în continuare centralele pe cărbune, astăzi am fi avut o problemă uriaşă cu producţia de energie şi vreau să le mulţumesc colegilor mei care m-au sprijinit în acest demers”, a afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul a mai spus că CE Oltenia este pregătită să extraagă în fiecare zi 30.000 de tone de cărbune, care automat merg şi în producţie.

„E o producţie record, au muncit în condiţii foarte grele, în condiţii în care şi acolo au fost averse foarte mari de zăpadă, ger, oamenii lucrează în nişte condiţii foarte grele pentru a produce suficient cărbune ca astăzi să avem energie în România şi le mulţumesc pe această cale”, a mai spus Bogdan Ivan.

Energie termică

Ministrul Energiei a mai declarat că, din punct de vedere al dificultăţilor pe care le-au întâmpinat în ultima perioadă, au fost mai multe probleme la Craiova, care au fost remediate între timp şi în momentul de faţă Elcen Craiova produce suficientă energie termică pentru a injecta în reţea şi pentru a suplini nevoia companiei Ford, care în perioada weekend-ului nu a lucrat şi a început de astăzi munca.

„Lucrăm la asigurarea unei alternative pentru agentul termic din Craiova, pe de o parte, pe de altă parte vedem situaţia foarte complicată din Bucureşti, care a fost unul dintre punctele discuţiei de astăzi”, a arătat ministrul.

Bogdan Ivan a afirmat că, în momentul de faţă, Elcen, în urma reparaţiilor făcute la CET Grozăveşti, la CET Sud, este în situaţia în care livrează conform contractului, agent termic la o temperatură cuprinsă între 95 şi 97 de grade Celsius, la presiunea asumată în cadrul contractului. În această perioadă, am ţinut permanent legătura cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Urmează ca şi în această după-amiază să avem o nouă întâlnire tehnică între reprezentanţii Elcen Bucureşti şi CET Termoenergetica, care se află sub autoritatea tutelară a Primăriei Municipului Bucureşti, pentru a ne asigura, în condiţiile date a unor reţele vechi de 35 de ani, care au avut investiţii reduse, raportat la nevoia reală din această perioadă, că vom depăşi aceste zile extrem de complicate”, a mai spus ministrul.



„Din punct de vedere a prognozei meteo, dificultăţile vor fi până în cursul zilei de miercuri. După data de 15 ianuarie, vom reveni pe mediile anuale ale lunii ianuarie iar după aceasta, până la finalul lunii ianuarie, prima săptămână din februarie, vom fi pe medie şi vom avea temperaturi mult mai bune, lucru care va reduce significativ presiunea asupra sistemului energetic naţional al României”, a declarat ministrul Energiei.

