Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am aplicat corect legea. Se plătește în funcție de data facturării”

ACTUALIZARE: Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reacționat cu privire la situația facturilor pe luna iulie la care s-a aplicat cota majorată de TVA de 21%. Acesta susține că ministerul a aplicat corect legea, iar TVA se plătește în funcție de data facturării, nu de perioada consumului.

Știrea inițială:

„Regula fiscală este simplă și neschimbată de ani de zile: TVA se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului.

Asta înseamnă că, dacă furnizorul de energie, gaze, apă sau telefonie emite factura în august pentru consumul din iulie, se aplică automat cota în vigoare la data facturării, adică 21%. (...) Nu a existat nicio omisiune din partea Ministerului Finanțelor, aşa cum se propagǎ greşit în spațiul public. Articolul 281 din Codul Fiscal stabilește de multă vreme această procedură, folosită constant în toate situațiile de modificare a TVA.

Prin urmare, Ministerul Finanțelor a aplicat corect legea, fără să ia bani în plus de la cetățeni”, a scris ministrul Finanțelor pe Facebook.

Facturile pentru utilități, internet, telefonie, serviciile de leasing, abonamentele la sălile de sport, dar și alte servicii recurente pentru luna iulie vor avea aplicat deja TVA-ul majorat de 21%, chiar dacă promisiunea Executivului a fost că taxa crește de la 1 august. Explicația constă într-un articol din Codul Fiscal care prevede că pentru acest tip de servicii TVA se aplică în funcție de data facturării, nu de perioada de consum.

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a transmis o solicitare prin care cere Ministerului de Finanțe „să dea înapoi banii luați românilor pentru perioada 01 iulie – 01 august 2025”.

