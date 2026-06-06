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Ministrul interimar al Economiei: Dezvoltarea regiunii Moldovei nu e doar o temă regională, ci una strategică pentru întreaga Românie

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irineu darau
Irineu Darău. Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a transmis sâmbătă, după o vizită în judeţul Botoşani, că dezvoltarea regiunii Moldovei nu este doar o temă regională, ci una strategică pentru întreaga Românie şi avem nevoie de conexiuni mai bune şi mai rapide între regiuni, de autostrăzi şi drumuri care să reducă distanţele economice, nu doar pe cele geografice.

„Susţin dezvoltarea economică echilibrată şi politici de coeziune şi în interiorul României, nu doar în Uniunea Europeană. Avem nevoie de conexiuni mai bune şi mai rapide între regiuni, de autostrăzi şi drumuri care să reducă distanţele economice, nu doar pe cele geografice. Dezvoltarea regiunii Moldovei nu este doar o temă regională, ci una strategică pentru întreaga Românie”, a scris ministrul interimar al Economiei, într-o postare pe Facebook, potrivit News.ro.

Irineu Darău arată că, în vizita de ieri la Botoşani, a discutat cu antreprenori, autorităţi locale şi oameni implicaţi în dezvoltarea judeţului şi a ascultat antreprenorii şi preocupările acestora legate de infrastructură, de accesul la finanţare, de lipsa de predictibilitate şi de bariere administrative care consumă timp şi energie.

„Botoşaniul se află, însă, la intersecţia unor oportunităţi pe care încă nu le conştientizăm şi valorificăm suficient. Tocmai de aceea îmi doresc ca Ministerul Economiei să fie mai prezent în teren şi mai conectat la problemele reale ale mediului de afaceri. Există aici un potenţial economic mult mai mare decât arată statisticile de astăzi, iar vecinătatea cu Ucraina şi Republica Moldova poate transforma judeţul într-un punct important pentru comerţ, logistică şi investiţii. Continui să ies din biroul de la Bucureşti şi să merg acolo unde economia reală se construieşte în fiecare zi: în fabrici, în ateliere şi în afacerile româneşti”, precizează ministrul. 

Editor : Liviu Cojan

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