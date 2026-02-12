Ministrul Justiției a discutat cu comisarul european pentru Justiție despre combaterea corupției și statul de drept

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut joi o întrevedere cu Michael McGrath, comisarul european pentru Democrație, justiție, stat de drept și protecția consumatorilor, cu care a discutat, printre altele, intensificarea eforturilor de prevenire și combatere a corupției, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Justiției.

Conform unui comunicat de presă, pe agenda întâlnirii s-au aflat progresele înregistrate de România în contextul Raportului privind Statul de Drept, aflat în portofoliul comisarului european.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Dialogul s-a concentrat asupra evoluțiilor recente la nivel național, în special în ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar, eficientizarea actului de justiție și consolidarea măsurilor anticorupție.

Ministerul Justiției a precizat că ministrul Radu Marinescu și-a exprimat aprecierea pentru implicarea constantă a comisarului european în dialogul interinstituțional și pentru cooperarea considerată eficientă atât la nivel politic, cât și tehnic, în domeniul statului de drept.

În acest context, a fost menționată și recenta vizită de țară a reprezentanților Comisiei Europene, care a facilitat un dialog extins cu autoritățile naționale, reprezentanți ai sistemului judiciar și ai societății civile.

Totodată, ministrul Justiției a salutat inițiativele recente ale Comisiei Europene dedicate consolidării democrației la nivelul Uniunii Europene, precum Scutul european pentru democrație și Strategia UE pentru societatea civilă, apreciind că acestea contribuie la dezvoltarea unor democrații mai transparente și mai reziliente.

Potrivit comunicatului, comisarul european a apreciat implicarea activă a Ministerului Justiției în exercițiul anual privind Statul de Drept, subliniind că România este un partener „activ” și „angajat” în dialogul european pe această temă.

De asemenea, Michael McGrath a transmis că instituțiile europene vor continua cooperarea loială și constructivă cu autoritățile române pentru consolidarea statului de drept și a valorilor fundamentale ale Uniunii Europene.

CITEȘTE ȘI: Comisarul european Michael McGrath, în vizită la București. Discuții astăzi cu Bolojan, Țoiu și Marinescu despre statul de drept

Editor : A.D.