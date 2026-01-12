Radu Marinescu este acuzat că și-ar fi plagiat teza de doctorat. Ministrul Justiției neagă acuzațiile, care vin într-un moment sensibil, când au început procedurile de numire a șefilor parchetelor, informează Digi24.

Potrivit analizei făcute de jurnalista Emilia Șercan, mai multe calupuri de text din teza de doctorat a lui Radu Marinescu, actualul ministru al Justiției, sunt luate copy-paste.

Cea mai mare parte a conținutului plagiat vine din alte trei lucrări, acuză jurnalista.

Al doilea ministru din guvernul Bolojan, implicat într-un scandal privind studiile

Radu Marinescu respinge acuzaţiile şi afirmă că lucrarea a fost realizată sub coordonarea unui reputat academician profesor universitar doctor, că a respectat „îndrumările şi standardele de etică şi calitate ştiinţifică, în conformitate cu legislaţia din acel moment” şi că lucrarea a fost evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat şi de CNATDCU, „conform tuturor rigorilor”, fără a i se „semnala vreo neconformitate”.

Marinescu aminteşte că, potrivit deciziei 364, din 8 iunie 2022, a Curţii Constituţionale (obligatorie), aceste standarde „nu pot fi reexaminate cu relevanţă juridică, în contextul succesiunii în timp a legilor, sub aspectul valorii ştiinţifice a lucrării, neexistând niciun temei constituţional sau legal în acest sens”.

Acuzațiile de plagiat la adresa ministrului vin într-un moment sensibil, când deja au început procedurile de numire a șefilor parchetelor. Radu Marinescu este al doilea ministru în Guvernul Bolojan, implicat într-un scandal privind studiile sale.

La finalul lunii noiembrie, Ionuț Moșteanu a demisionat chiar din funcția de ministru al Apărării, după dezvăluirile privind neclaritățile din CV-ul său.

