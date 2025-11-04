Live TV

Ministrul Ionuţ Moşteanu s-a întâlnit la București cu amiralul Pierre Vandier (SACT), cu o zi înainte de NATO-Industry Forum 2025

Amiralul Pierre Vandier
Amiralul Pierre Vandier. Foto: Profimedia

Ministrul Apărării naţionale, Liviu-Ionuţ Moşteanu, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, s-au întâlnit marţi, 4 noiembrie, la sediul MApN, cu amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), aflat în vizită în România.

Întrevederea, care are loc în marja NATO-Industry Forum 2025, organizat la Bucureşti în zilele de 5 şi 6 noiembrie, subliniază importanţa strategică a României în consolidarea posturii de descurajare şi apărare a NATO pe Flancul Estic.

În cadrul discuţiilor purtate, accentul a fost pus pe importanţa inovării şi a transformării digitale în contextul noilor provocări de securitate şi apărare.

„Inovaţia şi transformarea digitală sunt motoare ale progresului şi este important să identificăm modalităţile în care putem colabora pentru a dezvolta soluţii creative şi tehnologii inovatoare adaptate războiului modern. Am reafirmat disponibilitatea de a fi un partener de încredere şi în proiectele viitoare de dezvoltare şi de a sprijini activ testarea şi implementarea noilor proiecte aflate în derulare”, a spus ministrul Moşteanu.

În intervenţia sa, şeful Statului Major al Apărării a subliniat că „transformarea digitală, operaţiile multi-domeniu şi asimilarea tehnologiilor emergente rămân priorităţi constante, pe care le urmărim atât la nivelul întregii structuri de forţe, cât şi în cadru aliat. Totodată, este necesară continuarea eforturilor în domeniul interoperabilităţii, în sensul implementării de măsuri practice, adaptate actualilor parametri ai mediului de securitate, privind implementarea standardelor şi procedurilor NATO”.

Întrevederea reconfirmă parteneriatul strategic solid dintre România şi structurile de comandă ale NATO, evidenţiind rolul activ al ţării noastre în procesul de adaptare aliată pe termen lung.

Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT) este unul dintre cele două comandamente strategice ale NATO, fiind o structură esenţială pentru asigurarea capacităţii Alianţei de a-şi adapta şi dezvolta capabilităţile, militând pentru inovare, interoperabilitate şi excelenţă în pregătire.

 

