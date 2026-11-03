Ministrul Mediului Natalia Intotero a declarat, marţi, că promisiunea Romsilva este că până la data de 1 martie 2027 reorganizarea va fi finalizată, ea arătând că s-a realizat o comisie de lucru. Ministrul a menţionat că nu vrea blocarea reorganizării Romsilva ci doreşte deblocare şi reorganizare la Romsilva, făcută în baza acestui audit şi cu respectarea legislaţiei.

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a declarat într-o conferinţă că bugetul Romsilva pentru anul 2026 a fost aprobat abia în data de 16 octombrie.

„Contractarea auditului a fost aprobată în Consiliul de Administraţie, pentru că vorbim aici de auditul care stă la baza reorganizării Romsilva, pe data de 29 mai 2024, iar contractul de realizare a auditului a fost semnat pe data de 8 decembrie 2025, de fosta conducere, suma fiind de peste 924.000 de lei, deoarece la această sumă se adaugă TVA-ul. Fosta conducere nu a aşteptat finalizarea acestui audit, chiar dacă îl contractase şi îl plătise prin intermediul deciziei Consiliului de Administraţie al Romsilva”, a spus ministrul Mediului, citat de News.ro.

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Intotero a menţionat că reorganizarea RomSilva a fost adoptată prin Hotărâre de Guvern, în luna martie 2026, iar auditul a fost finalizat abia în luna august 2026.

„De aceea, sindicatele au mers în instanţă, iar reorganizarea este blocată. Săptămâna trecută am avut o întâlnire cu toţi colegii de la Romsilva şi de asemenea vreau să menţionez că am întâlnit oameni dedicaţi, oameni harnici şi oameni care îşi doresc să finalizăm această reorganizare a Romsilva, desigur cu respectarea auditului care stă la baza acestei reorganizări. S-a realizat o comisie de lucru şi promisiunea colegilor de la Romsilva este că până la data de 1 martie 2027 reorganizarea va fi finalizată”, a subliniat ministrul Mediului.

Natalia Intotero a mai arătat că, în cadrul şedinţelor acestui comitet care va decide varianta finală de reorganizare a Romsilva sunt invitaţi şi reprezentanţii sindicatelor.

„Ne dorim un dialog transparent cu toţi actorii implicaţi în acest domeniu. S-au plătit aproape 1 milion de lei pe acest audit iar reorganizarea s-a făcut de fosta conducere fără să fie aşteptate rezultatele acestui audit. Nu vrem blocarea reorganizării Romsilva, vrem deblocarea, vrem reorganizare la Romsilva, făcută în baza acestui audit şi cu respectarea legislaţiei”, a menţionat Intotero.

Editor : Ș.R.