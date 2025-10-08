Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit în direct pentru Digi24 despre codul roșu de ploi torențiale care vizează cinci județe și Bucureștiul, marți, până la ora 15.00. Buzoianu a declarat că „avem fenomene extreme”, dar că „momentan nu se pune problema de vieți omenești pierdute sau de oameni care au fost răniți” și că autoritățile monitorizează constant situația.



„Avem fenomene extreme, mai ales în sud-estul României. În Dobrogea, în Constanța, există comunități care au fost afectate. Momentan nu se pune problema de vieți omenești pierdute sau de oameni care au fоst răniți. Sperăm ca aceasta să fie concluzia după închiderea acestor coduri roșii”, a declarat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a preciat că au avut loc „multiple ședințe ale Consiliului Ministerial pentru situații de urgență” și că totul este monitorizat: „Trimitem informații către autorități din partea ANM, din partea INHGA. Trimitem informаțiile care pot salva vieți, suntem mobilizați cu oamenii în teren, avem sute de persoane care au luat deja măsurile de prevenție sau sunt mobilizate pentru a putea să aibă intervenții în momentul în care, de exemplu, s-ar întâmpla o viitură”.

„Monitorizăm, de asemenea, foarte atent, inclusiv toate lucrările pentru lupta împotriva inundaților. Deci toate lucrările de infrastructură care sunt astăzi în zonele cu cod roșu sunt monitorizate în fiecare moment ca să putem ști dacă au fost depășite cotele de apă suportate”, a mai adăugat ea.

Întrebată dacă există până acum râuri cu cote depășite sau în pericol, Buzoianu a declarat: „Avem râuri în sud-estul României care depășesc cotele de risc. Momentan nu avem inundații în sensul de viituri”.

„Urmărim constant absolut toate datele”

Despre ce va face Ministerul Mediului în orele următoare, având în vedere codul roșu care va persista până la ora 15:00 în Ilfov, Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu și București, Buzoianu a explicat:

Din partea Ministerului Mediului, atribuția principală pe care noi o avem este să monitorizăm și să transmitem instantaneu cât de rapid putem informațiile care să mobilizeze după aia toate autoritățile pentru siguranță publică de la nivel local și de la nivel central. În aceste zile, urmărim constant absolut toate datele, dăm informațiilor rapid să poată să fie trimise mesajele RO-Alert.

Aceasta a avertizat românii care au oprit alertele RO-Alert să le pornească înapoi „pentru că sunt momente în care aceste mesaje pot ajunge să însemne diferența între a te expune la un risc sau a fi în siguranță”. Buzoianu a menționat că „aceste alerte sunt trimise doar atunci când este necesar, când e nevoie de ele, deci sunt informații pe care absolut toți românii trebuie să le afle în timp util, în timp cât mai rapid posibil”.

În județul Constanța, localitatea Siliștea este izolată din cauza drumurilor acoperite de apă. Întrebată dacă doar drumurile sunt afectate în acest moment, Buzoianu a spus: „Este foarte greu să spunem care este toată infrastructura afectată în acest moment. În general, astfel de analize se fac imediat după ce se retrage apa și atunci vom vedea exact care a fost impactul asupra întregii infrastructuri”.

