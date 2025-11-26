Live TV

Exclusiv Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să reciclăm. „Dăm amenzi, punem presiune pe comunități”

Data publicării:
diana buzoianu la digi24
Diana Buzoianu. Foto: Profimedia
Din articol
Plan național de gestionare a deșeurilor Soluții – amenzi și conștientizare Campanie de comunicare

Prezentă în studioul Digi24, Diana Buzoianu, ministrul Mediului a explicat că atâta vreme cât nu se face o campanie de conștientizare în domeniul reciclării, pentru ca populația să pună presiune pe autoritățile locale, acestea vor continua să ducă la groapa de gunoi deșeuri reciclabile, pentru care se plătesc amenzi uriașe.

Un fapt este că în momentul ăsta avem un grad de refolosire a deșeurilor de 1,3%, cel mai mic din UE. Mai trist este că în 2015 aveam un grad de 1,7%, în consecință în ultimii 10 ani am scăzut gradul de reciclare.

„Acest lucru se întâmplă, în primul rând, pentru că nu sunt respectate cu adevărat obligațiile legale”, a explicat Diana Buzoianu. „Unele dintre primele măsuri pe care le-am luat în momentul în care am venit la minister, a fost să cer un o verificare, un control tematic, pe toate gropile de gunoi municipal din România. Concluzia a fost că majoritatea absolută a gropilor de gunoi nu respectă prevederile legale. Asta înseamnă că la gropile de gunoi astăzi ajung în proporție covârșitoare, de fapt deșeuri care nu sunt selectate, care nu sunt deșeuri care pur și simplu nu au fost puse pe categorii. Au ajuns acolo deșeuri care ar fi putut să fie reciclate, care n-ar fi trebuit niciodată să ajungă la groapa de gunoi. Deșeuri pe care, apropo, după aia, pentru că nu sunt reciclate, repet, le plătim cu toții”.

Plan național de gestionare a deșeurilor

Miistrul a explicat că în acest moment este mai ieftin să aruncăm tot la groapa cu gunoi decât să reciclăm.

„Avem o dezbatere publică în acest moment, un plan național de gestionare a deșeurilor, care sper să vină cu o parte din soluții, dar realitatea este că va trebui să facem investiții la nivel local și - că ne place că nu ne place - astăzi să fie aruncate gunoaiele nesortate la groapa de gunoi este mai ieftin decât să se facă reciclare. Motiv pentru care la nivel local, de cele mai multe ori, decizia aleșilor locali este să nu facă investițiile, pentru că îi costă mai mult decât să ducă la groapa de gunoi deșeurile nesortate aleg mai degrabă să le ducă cu încălcarea legislații”.

„Va trebui să avem o discuție la nivel național cu privire la taxa pentru economie circulară, adică taxa pentru gunoiul care se duce la groapa de gunoi. Pentru că atâta timp cât ducem atât de multe tone de deșeuri este o iluzie că nu plătim, plătim cu toții, plătim cu toții de la nivel național, pentru că plătim cu zecile de milioane în fiecare an amenzi de la nivel european.

Soluții – amenzi și conștientizare

„Soluția este să înceapă să coste mai mult depunerea la groapa de gunoi a deșeurilor ne-netratate și nesortate, decât să să le reciclezi. Asta este. Amenda va fi plătită de comunitățile locale, de primării, adică de comunități de cetățeni. Rezolvarea este să aducem costul acesta la nivel local și începe să fie presiunea pusă pe primării, cu adevărat pusă pe primărie, de către cetățeni, care să știe că primarii respectivi au avut cu totul alte preocupări”.

Campanie de comunicare

„În acest sens, o să facem una dintre cele mai ample campanii de comunicare anul viitor pe reciclare. Am reușit să salvăm 19 milioane de lei din fonduri europene, fonduri europenecare s-ar fi pierdut. Am reușit să-i salvăm și anul viitor lansăm una dintre cele mai ambițioase campanii de comunicare pe reciclare. Un domeniu în care de ani de zile ni s-a spus că este nevoie să fie educată populația. Un domeniu în care ni s-a spus de ani de zile că trebuie să fie informată populația și o să lansăm anul viitor o campanie care pentru prima dată, să aibă și o invitație de acțiune pentru operatori, pentru primării, pentru cetățeni. O să încercăm să o facem mult mai interactivă, pentru că nu mai vreau să vedem campanii care se rezumă doar la flaiere”, a mai spus ministrul.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Grape vines, Languedoc, France, Europe
1
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
om in vant si ninsoare
3
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
Aeronave Eurofighter Typhoon
4
Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio...
bombardamente in kiev
5
Operațiunea „trădează-ți patria”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru...
Veste uriașă de la UEFA: Iuliana Demetrescu, delegată la marea finală!
Digi Sport
Veste uriașă de la UEFA: Iuliana Demetrescu, delegată la marea finală!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Groapă de gunoi.
Ministra Mediului: Avem nevoie de o lege pentru valorificarea deșeurilor din construcții. În alte state sunt văzute ca resurse
parcul IOR
Buzoianu, despre tăierile ilegale din parcuri: „Mult timp autoritățile au închis ochii în fața milionarilor care construiau blocuri”
diana buzoianu la o sedinta a guvernului
Zona ecologică de la Mahmudia, în pericol: instanța permite transformarea în teren agricol. Ministrul Mediului caută soluții
Diana Buzoianu
Diana Buzoianu spune că există 4.000 de construcții ilegale în zona costieră a Mării Negre: „S-a făcut această șmecherie”
carucior in magazin
Ministrul Diana Buzoianu: Depozitul din Capitală unde se trimit alimente aproape de expirare are nevoie de un spațiu de 3 ori mai mare
Recomandările redacţiei
barajul vidraru barajul paltinu
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani...
Screenshot 2025-11-26 at 22.19.49
Focuri de armă la Washington, aproape de Casa Albă: doi militari de...
Steve Witkoff si vladimir putin la kremlin
Stenograme. Cum i-a învățat Steve Witkoff pe ruși să-i intre pe sub...
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Care este explicația Dianei Buzoianu pentru golirea simultană a...
Ultimele știri
Incendiu uriaș la un complex de blocuri din Hong Kong: 36 de morți și peste 270 de dispăruți. Trei suspecți au fost arestați
„O să le opresc comunicarea, la naiba”: o nouă interceptare de pe frontul din Donețk arată că trupele ruse refuză să lupte
Doctoriță cercetată după ce nu s-a prezentat la locul de muncă, deşi figura ca fiind prezentă tot programul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cel mai mare regret al prințesei Diana. Ce i-ar fi mărturisit Lady Di prietenei sale cu 10 zile înainte de...
Cancan
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Fanatik.ro
Milionarii de la Nordis au ajuns la fundul sacului și cer ajutorul statului. Fondatorul companiei: ”Am mai...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Gabi Tamaș a dat cărțile pe față despre un eveniment neștiut de nimeni: ”Am furat un…”
Adevărul
Moscova critică rolul Europei în negocierile pentru Ucraina: „Nu este absolut nicio nevoie”. Prima reacție a...
Playtech
Câți bani primești dacă îți iei concediu medical în 2025, în funcție de salariu
Digi FM
Un bărbat s-a deghizat în mama lui decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperită "farsa" care a...
Digi Sport
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
Scenele intime dintre Ariana Grande și Jonathan Bailey, eliminate din „Wicked: For Good”. Au fost considerate...
Adevarul
Jurnaliști îmbrânciți la Parlament. Reacția Guvernului după intervenția ofițerului de presă de la Palatul...
Newsweek
Care români primesc a 13-a pensie în decembrie? În ce țară trăiesc? A fost anunțat calendarul plăților
Digi FM
Ce vrea să facă fiica Ronei Hartner după ce devine majoră. Cine are grijă de ea acum, la doi ani de la...
Digi World
Cele două numere simple care îți pot prezice riscul de boli cardiace. Cum le poți măsura și îmbunătăți
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat s-a fotografiat cu o broască țestoasă: „Animalele nu sunt accesorii”
Film Now
Vin Diesel, despre Dwayne „The Rock Johnson”, după ani de conflicte: „A lăsat o amprentă de neșters!” Fanii...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...