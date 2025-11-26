Prezentă în studioul Digi24, Diana Buzoianu, ministrul Mediului a explicat că atâta vreme cât nu se face o campanie de conștientizare în domeniul reciclării, pentru ca populația să pună presiune pe autoritățile locale, acestea vor continua să ducă la groapa de gunoi deșeuri reciclabile, pentru care se plătesc amenzi uriașe.

Un fapt este că în momentul ăsta avem un grad de refolosire a deșeurilor de 1,3%, cel mai mic din UE. Mai trist este că în 2015 aveam un grad de 1,7%, în consecință în ultimii 10 ani am scăzut gradul de reciclare.

„Acest lucru se întâmplă, în primul rând, pentru că nu sunt respectate cu adevărat obligațiile legale”, a explicat Diana Buzoianu. „Unele dintre primele măsuri pe care le-am luat în momentul în care am venit la minister, a fost să cer un o verificare, un control tematic, pe toate gropile de gunoi municipal din România. Concluzia a fost că majoritatea absolută a gropilor de gunoi nu respectă prevederile legale. Asta înseamnă că la gropile de gunoi astăzi ajung în proporție covârșitoare, de fapt deșeuri care nu sunt selectate, care nu sunt deșeuri care pur și simplu nu au fost puse pe categorii. Au ajuns acolo deșeuri care ar fi putut să fie reciclate, care n-ar fi trebuit niciodată să ajungă la groapa de gunoi. Deșeuri pe care, apropo, după aia, pentru că nu sunt reciclate, repet, le plătim cu toții”.

Plan național de gestionare a deșeurilor

Miistrul a explicat că în acest moment este mai ieftin să aruncăm tot la groapa cu gunoi decât să reciclăm.

„Avem o dezbatere publică în acest moment, un plan național de gestionare a deșeurilor, care sper să vină cu o parte din soluții, dar realitatea este că va trebui să facem investiții la nivel local și - că ne place că nu ne place - astăzi să fie aruncate gunoaiele nesortate la groapa de gunoi este mai ieftin decât să se facă reciclare. Motiv pentru care la nivel local, de cele mai multe ori, decizia aleșilor locali este să nu facă investițiile, pentru că îi costă mai mult decât să ducă la groapa de gunoi deșeurile nesortate aleg mai degrabă să le ducă cu încălcarea legislații”.

„Va trebui să avem o discuție la nivel național cu privire la taxa pentru economie circulară, adică taxa pentru gunoiul care se duce la groapa de gunoi. Pentru că atâta timp cât ducem atât de multe tone de deșeuri este o iluzie că nu plătim, plătim cu toții, plătim cu toții de la nivel național, pentru că plătim cu zecile de milioane în fiecare an amenzi de la nivel european.

Soluții – amenzi și conștientizare

„Soluția este să înceapă să coste mai mult depunerea la groapa de gunoi a deșeurilor ne-netratate și nesortate, decât să să le reciclezi. Asta este. Amenda va fi plătită de comunitățile locale, de primării, adică de comunități de cetățeni. Rezolvarea este să aducem costul acesta la nivel local și începe să fie presiunea pusă pe primării, cu adevărat pusă pe primărie, de către cetățeni, care să știe că primarii respectivi au avut cu totul alte preocupări”.

Campanie de comunicare

„În acest sens, o să facem una dintre cele mai ample campanii de comunicare anul viitor pe reciclare. Am reușit să salvăm 19 milioane de lei din fonduri europene, fonduri europenecare s-ar fi pierdut. Am reușit să-i salvăm și anul viitor lansăm una dintre cele mai ambițioase campanii de comunicare pe reciclare. Un domeniu în care de ani de zile ni s-a spus că este nevoie să fie educată populația. Un domeniu în care ni s-a spus de ani de zile că trebuie să fie informată populația și o să lansăm anul viitor o campanie care pentru prima dată, să aibă și o invitație de acțiune pentru operatori, pentru primării, pentru cetățeni. O să încercăm să o facem mult mai interactivă, pentru că nu mai vreau să vedem campanii care se rezumă doar la flaiere”, a mai spus ministrul.

