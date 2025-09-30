Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, vine la Digi24, la ora 21.00

Bugetul pentru programul Rabla s-a epuizat în timp-record, doar 13 minute. Ce vor face autoritățile în continuare? Ministrul Mediului, Diana Buzoianu va explica în această seară, la Digi24, de la ora 21:00.

Care e viitorul programului Rabla în condiții de austeritate, reorganizarea Romsilva și scăderea bonusurilor de sute de mii de euro pe care le luau directorii la pensionare vor fi discutate de ministrul Mediului, la Jurnalul de Seară de la Digi24.

Diana Buzoianu va explica de asemenea ce planuri are ministrul privind comasarea pensiilor cu salarii de lux în companiile din subordine și ce se va întâmpla cu sediile închiriate cu zeci de mii de euro de Apele Române.

