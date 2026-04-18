Ministrul Mediului îl acuză pe Bogdan Bulete, fost guvernator al ARBDD, că a blocat un proiect de digitalizare de 28 de milioane de lei

Ministrul Mediului Diana Buzoianu îl acuză pe fostul guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) Bogdan Bulete că a blocat un proiect de digitalizare, în valoare de 28 de milioane de lei. Bulete a motivat această decizie prin faptul că ar fi fost prea mari costurile de întreţinere a platformei în anii următori.

„Vorbim de proiectul care ar fi trebuit să digitalizeze gestionarea permiselor şi proceselor verbale din Administraţia Deltei Dunării. Adică un proiect care avea ca scop pe hârtie să elimine corupţia din sistem, în momentul în care vorbeam despre avizele şi de documentele care ar fi trebuit să fie date de către Rezervaţia Deltei Dunării. Existau banii necesari. 28 milioane de lei plus TVA, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Au fost create grupurile de lucru, au fost date contractele, s-a făcut studiu de fezabilitate. Au fost făcuţi absolut toţi paşii necesari, la care inclusiv domnul Bulete a achiesat de-a lungul timpului, a transmis adresele”, a declarat Diana Buzoianu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă în care a prezentat rezultatele controlului efectuat de Corpul de Control la Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, potrivit News.ro.

Ea a adăugat că, după ce a fost urmată toată procedura, proiectul nu a mai fost înregistrat.

„Doar că, în momentul în care trebuia să fie trimis tot acest dosar ca să fie efectiv înregistrat acest proiect şi să poată să obţină banii, domnul Bulete a decis că nu mai trimite acest dosar şi a decis că a făcut o analiză în care a reieşit că va costa să existe o platformă de digitalizare a avizelor şi costul acesta se pare că a fost mult prea mare, că nu era suficient de acoperitor încât să poată să fie gestionat pe anii următori. Aşa că domnul Bulete, după ce a dat nişte bani ca să fie realizat un SF, dupå ce a dat nişte bani să fie realizate toate etapele necesare ca să poatã să fie depus acest proiect a decis unilateral să nu mai fie depus acest proiect”, a explicat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu s-a referit şi la importanţa pe care o avea acest proiect.

„Raportul Corpului de Control a scos la iveală inclusiv faptul că au fost create prin regulamente la nivel local permise care nu există în legislaţie, cerinţe de permise care nu există în legislaţie. Sigur, au fost identificate şi probleme cu privire la termenele în care au fost publicate permisele respective, procedurile care au fоst urmate”, a mai declarat Diana Buzoianu.

Ea a anunţat că pentru această situaţie va fi sesizată Direcţia Naţională Anticorupţie.

