Ministrul Muncii: Exclus să crească vârsta de pensionare. Angajaţii nu pot să iasă cu picioarele înainte de la serviciu

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat vineri că este exclus ca vârsta de pensionare să crească în România. El a subliniat că Guvernul nu poate accepta ca angajaţii să iasă cu picioarele înainte din locurile lor de muncă.

Creşterea vârstei de pensionare este exclusă, deoarece în România speranţa de viaţă sănătoasă este în jur de 60 de ani, a spus Marius Budăi, la preluarea mandatului.

"Exclus să crească vârsta de pensionare atât timp cât voi fi ministru.

Am explicat foarte clar şi am asumat şi în guvernarea trecută o scrisoare către Comisia Europeană în care am explicat Comisiei că noi în România trebuie întâi să ridicăm speranţa de viaţă şi abia apoi să ne gândim la o eventuală creştere a vârstei de pensionare.

(...) Despre PNRR şi vârsta de pensionare: la Comisia Europenă nu există aşa un bau-bau, nu, acolo sunt oameni care, dacă le explici, înţeleg.

Speranţa de viaţă pentru bărbaţi este de 70 de ani şi 6 luni. Speranţa de viaţă sănătoasă este în jur de 59-60 de ani.

Păi nu putem să spunem că noi scoatem oamenii la pensie cu picioarele înainte din producţie, din birouri şi de acolo de unde lucrează", a afirmat Marius Budăi, citat de Agerpres.

