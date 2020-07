Ministrul Muncii va propune o creştere a alocaţiilor „sustenabilă în buget”

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat că va propune Guvernului, săptămâna viitoare, o creştere a alocaţiilor, însă procentul va fi unul sustenabil pentru buget, potrivit Agerpres.

Ministrul a adăugat că promisiunile de dublare fără o sursă de finanţare nu sunt responsabile.

„Suntem conştienţi de decizia Curţii Constituţionale şi vom găsi o soluţie. PNL a crescut alocaţiile. Nu e vorba că nu înţelegem sau că nu suntem conştienţi că există această nevoie. Dar să dublezi... vă spun, la Ministerul Muncii în fiecare dimineaţă am proiecte PSD, două teancuri. Proiecte legislative, să triplăm să dublăm...Orice are nevoie de mai mult. Problema este că atât este bugetul şi din el trebuie să acoperi toate aceste nevoi.

A dubla peste noapte fără să spui de unde, a face gesturi dublu, triplu, nu este o abordare responsabilă. Premierul mi-a cerut să fiu pregătită în acest sens. PNL în aceşti ani a generat o creştere a alocaţiei tocmai pentru că ştim că nu este mult. Da. Vor creşte alocaţiile. Sunt pregătită pentru săptămâna viitoare să intru în Guvern cu o creştere în privinţa alocaţiilor, dar o vom face cu siguranţă cât să fie sustenabilă în buget”, a spus ministrul Muncii, marţi seara, la B1TV.

Ea a arătat, totodată, că un răspuns cu privire la pensii şi alocaţii va veni foarte curând, după ce Ministerul Finanţelor va încheia bilanţul cheltuielilor şi situaţia încasărilor după această perioadă marcată de pandemia de coronavirus.

Violeta Alexandru a explicat, astfel, că Ministerul Finanţelor este sursa autorizată care să comunice posibilităţile bugetare şi a asigurat că pensiile vor fi majorate.

„Un răspuns clar cu privire la pensii şi alocaţii va veni foarte curând, când Ministerul Finanţelor va încheia bilanţul cheltuielilor şi situaţia încasărilor după această perioadă de pandemie. Am avut mai multe discuţii cu colegii mei, dorinţa noastră este să nu alimentăm prin nu ştiu ce cifre, păreri sau dorinţe, pentru că dorinţă avem, vă asigur de acest lucru. Ministrul Finanţelor are poza cu schimbările care apar de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, a încasărilor la buget şi a posibilităţii pe care bugetul o are după această perioadă grea.

Vă asigur că vor creşte pensiile. În momentul în care această evaluare va fi gata vom avea o comunicare în care vom arăta care este situaţia. O situaţie pe care nu au creat-o Florin Cîţu, Violeta Alexandru sau Ludovic Orban. O situaţie generată de tot ce s-a întâmplat în aceste luni. Vrem să avem o abordare responsabilă”, a spus ministrul Muncii.