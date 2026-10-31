Ministrul Neculăescu: Piloţii Forțelor Aeriene au reacţionat prompt şi cu profesionalism în cazul dronelor intrate în spațiul aerian

Ministrul Neculăescu: Piloţii Forţelor Aeriene au reacţionat prompt şi cu profesionalism în cazul dronelor intrate în spațiul aerian

Ministrul de Externe Dan Neculăescu a spus sâmbătă, după ce două drone au pătruns neautorizat în spaţiul aerian al României, că piloţii Forţelor Aeriene Române au reacţionat prompt şi cu profesionalism.

„Două drone au pătruns neautorizat în spaţiul aerian al României, în nord-estul ţării. Piloţii Forţelor Aeriene Române au reacţionat prompt şi cu profesionalism”, este mesajul ministrului de Externe, potrivit News.ro.

Neculăescu a mai spus că, „prin capacitatea de reacţie rapidă, România contribuie concret la consolidarea apărării aliate şi la edificarea NATO 3.0”.

„Avem nevoie de o pace durabilă şi justă în Ucraina”, mai spune ministrul.

Un mesaj RO-Alert a fost primit sâmbătă de locuitorii din judeţele Iaşi, Neamţ, Vaslui, Botoşani, Bacău, Suceava, aceştia fiind avertizaţi în legătură cu o „posibilă incursiune de drone” şi sfătuiţi să se adăpostească. MApN anunţă că sistemele radar au detectat o ţintă aeriană la 10 kilometri de graniţa cu Republica Moldova.

Ulterior, MApN a anunţat că o nouă ţintă aeriană a intrat dinspre R. Moldova.

Şi în Republica Moldova a fost detectată sâmbătă dimineaţă o dronă care a intrat în spaţiul aerian, la 16.24, la 16.54 a dispărut de pe radar, iar Ministerul Apărării de la Chişinău a anunţat că aceasta a părăsit spaţiul aerian naţional. În România, mesajul RO-Alert pentru judeţul Iaşi a fost la 17.04.

Editor : M.B.