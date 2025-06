Ministrul propus la Economie, Radu Miruță: „În 2 săptămâni, aflăm dacă putem săpa o nouă galerie de sare în Praid”

Un raport care va fi gata în cel mult două săptămâni va elucida dacă pe partea cealaltă a muntelui, din perspectivă geologică, se pot începe lucrările pentru o nouă galerie de sare asemănătoare celei de la Praid, pentru exploatare şi turism, a afirmat luni ministrul propus pentru portofoliul Economiei şi Digitalizării, Radu Miruţă, citat de Agerpres.

„În decurs de maximum două săptămâni se va primi un raport care va elucida dacă pe partea cealaltă a muntelui, din perspectivă geologică, se poate începe o nouă galerie de sare, se poate mina, se poată săpa, pentru a se ajunge aproape unde am fost înainte de această inundaţie. Aştept aceste informaţii, sarea este în continuare acolo, trebuie văzut modul prin care ajungi să sapi pentru a atinge sarea respectivă şi pentru a crea din nou galeriile necesare exploatării şi turismului. Trebuie să văd această expertiză a acestor oameni, dacă se justifică, dacă se poate”, a explicat Radu Miruţă, după audierile din Parlament.



Ministrul propus pentru a prelua portofoliul Economiei a oferit detalii și despre lucrările de refacere a salinei Praid.

„Din discuţiile pe care eu le-am avut cu specialiştii, pe o porţiune de 600 de metri, pârâul va fi intubat, băgat pe nişte ţevi, pentru ca trecerea apei peste pământ să nu mai erodeze tavanul. Termenul este marţea viitoare. (...) Sunt 4 milioane de metri cubi de apă băgaţi în subteran, care au ajuns la saturaţie. Este o analiză tehnică de primit, dacă apa din cavităţile actuale mai poate fi evacuată sau nu. Sunt trei cavităţi mari, două zone de salină veche, din galerii vechi - şi cea pe care cu toţii o ştiam, acea vizitabilă, de unde se extrăgea până de curând sarea. Apa, intrând într-o cavitate de sare, a diluat din perete până când s-a saturat. Nu ştiu cât de mult, cât de adânc a diluat şi dacă eliminarea apei nu ar duce la prăbuşire, la colapsarea pur şi simplu a pereţilor verticali. Aici este o analiză, făcută de nişte experţi internaţionali, pe care aştept să o primesc”, a explicat Radu Miruţă.

”N iciun milimetru de milă ” în cazul vinovaților



În ceea ce priveşte vinovaţii pentru situația din zonă, ministrul propus la Economie a subliniat că nu va exista niciun fel de concesie.



„Cu privire la vinovaţi, nu mai merge în ţara asta să dăm pagina şi să spunem: Ce-a fost, a fost! Este un raport al Corpului de Control al prim-ministrului în desfăşurare. Din informaţiile pe care eu le am de la domnul prim-ministru desemnat, raportul este pe cale să fie finalizat. Aştept să văd, punctual, care sunt vinovaţii în această poveste şi vă spun că nu va exista nici un gram sau niciun milimetru de milă cu privire la cei vinovaţi, depinde dacă vreţi să măsuraţi în lungime sau în greutate. S-a terminat situaţia în care vinovaţii sunt trecuţi cu vederea că sunt ai cuiva sau altcuiva”, a adăugat Miruţă.



Întrebat dacă ar trebui să plece acasă oameni din conducerea unor companii precum Salrom, demnitarul a precizat că ar trebui să fie demise „toate conducerile care nu-şi respectă planul de management”.



„Ar trebui să plece acasă toate conducerile care nu-şi respectă planul de management. Vă dau doar un exemplu. În industria de apărare, în cadrul acestui minister sunt 15 entităţi, dintre care 4 fac profit, 11 nu fac, iar per ansamblu, cele patru ţin în spate 11. Situaţia este asemănătoare şi în alte entităţi din subordinea ministerului. Voi porni un audit foarte serios cu privire la managementul acestor companii şi vă spun că, pe un criteriu pe care îl voi face public, de măsurare a performanţei, fiecare va şti dacă pleacă singur acasă sau nu. Nu se mai poate să aşteptăm ca lucrurile să se îmbunătăţească, repetând aceiaşi paşi care au demonstrat că duc lucrurile într-o zonă greşită. Voi propune eliminarea din poziţiile de responsabilitate a acelora care, pe un criteriu transparent, vor rezulta că sunt incompetenţi. Nu are nicio legătură ai cui sunt”, a mai spus Miruţă.



Totodată, el a fost întrebat dacă are în vedere să înceapă verificări la alte mine de sare, în contextul situaţiei de la Salina Praid.



„Să păţeşti o asemenea tragedie odată este ghinion, plus incompetenţă. S-o păţeşti a doua oară, este doar incompetenţă. Evident că da”, a punctat ministrul propus la Economie.



Membrii comisiilor de specialitate au avizat nominalizarea lui Radu Miruţă pentru portofoliul de la Economie şi Digitalizare cu 55 de voturi „pentru”, 12 voturi „împotrivă” şi nicio abţinere.

