O fetiță de 2 ani a murit joi seară într-o clinică stomatologică din București, după ce a intrat în stop cardio-respirator. Despre acest caz, Alexandru Rogobete a spus, la Digi24, că vor fi declanșate mai multe controale, atât administrative cât și medicale. Ministrul Sănătății a dat „cu rezervă” și o informație – aceea că între momentul stopului cardio-respirator și apelul la 112 ar fi existat o întârziere, dar a subliniat că un răspuns clar îl va avea după finalizarea cercetărilor.

„Din informațiile pe care le am acum, preliminare - nu sunt în urma unei anchete sau în urma unui control - discutăm despre o anestezie generală, realizată prin metodă intravenoasă, prin injectare, la un copil în vârstă de 2 ani, pentru un tratament stomatologic. Nu am informații suplimentare. Colegii mei de la Inspecția Sanitară de Stat vor verifica dacă acest cabinet respecta protocoalele și normativul de organizare pentru asigurarea acestor tip de intervenții, respectiv pentru asigurarea de anestezie generală”, a afirmat Alexandru Rogobete la Digi24.

„Am discutat și cu doamna profesor Poiană, președinte al Colegiului Medicilor, care va demara o anchetă disciplinară pentru verificarea conduitei și abordării terapeutice, pentru a identifica dacă au existat elemente de malpraxis și, sigur, că examenul medico-legal coroborat cu toate celelalte investigații, ne va aduce un răspuns mai clar”, a punctat ministrul Sănătății.

„Eu pot verifica doar din punct de vedere administrativ ”

„Există protocoale specifice pentru modul de organizare al cabinetelor. După cum bine cunoașteți, eu pot verifica doar din punct de vedere administrativ dacă acest cabinet a respectat normativul, dacă avea toate dotările minimale necesare și așa mai departe, și sigur că există și protocoale medicale pentru acest tip de intervenție, pentru acordarea anesteziei la copii, în stomatologie, adică lucrurile sunt clare din acest punct de vedere”, a adăugat acesta.

„Am această informație, dar, mă rog, este oarecum validată, și anume că în momentul în care colegii de la ambulanță au ajuns în cabinet, copilul era în stop cardio-respirator. Personalul din cabinet efectua manevre de resuscitare. Colegii la ambulanță au resuscitat și ei, însă din păcate nu a existat un răspuns.

„Cu rezervă vă dau această informație, că a existat un delay între momentul stopului cardiac și momentul în care a fost apelat 112”

„Am înțeles, dar cu rezervă vă dau această informație, că a existat un delay (întârziere – n.red.), între momentul stopului cardiac și momentul în care a fost apelat 112. Vom afla în urma anchetei

Întrebat cât de mare a fost întârzierea, ministrul Sănătății a spus că nu știe cu precizie, și a subliniat că din acest motiv a dat informația „cu rezervă”.

Chestionat cu privire la aspectele administrative pe care le poate verifica în acest caz și în cât timp poate obține răspunsurile, Alexandru Rogobete a spus că un raport final al anchetei îl va obține luni cel târziu, „dar cel mai probabil că vineri seară voi ști deja despre ce este vorba”.

„Este aproape finalizat cel mai mare control la nivel național al clinicilor private”

„Dacă sunt încălcate prevederi administrative legale cu privire la modul de organizare, autorizare a cabinetului și tot ce ține de Ministerul Sănătății, abordarea mea va fi identică cu cea de la Constanța și de până acum. De altfel, dacă vorbim aici de culpă medicală, acolo nu mă pot pronunța. O să se pronunțe Colegiul Medicilor. Nu mă pot pronunța, nici nu am voie să speculez și să îmi dau cu părerea din punct de vedere medical, pentru că, mă rog, atribuțiile sunt diferite. Dar aș face o mențiune aici - este aproape finalizat cel mai mare control, aș spune, la nivel național, al clinicilor private care au cel puțin o sală de operație, control care pe care l-am demarat după cazul de la Constanța. Cred că în câteva săptămâni, două-trei săptămâni mai exact, vom avea finalizat acest control.

Vă spun preliminar că am închis peste 20 și ceva de clinici private, majoritatea care funcționau improvizat la parter de bloc și peste 30 și ceva de clinici au fost sancționate administrativ, substanțial.”, a adăugat Alexandru Rogobete.

