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Ministrul român de Interne, după incidentul din Cracovia: „Suntem pregătiţi să le oferim sprijin, dacă ne va fi solicitat”

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Marian Neacsu
Marian Neacșu. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacşu, a transmis un mesaj în urma atacului armat care a avut loc sâmbătă la Cracovia, soldat cu morţi şi răniţi, arătând că România este pregătită să acorde sprijin, dacă îi va fi solicitat.

În aceste momente grele pentru Polonia, suntem alături de familiile îndoliate în urma atacului din Cracovia şi le dorim însănătoşire tuturor celor răniţi. Transmit solidaritatea mea şi a colegilor din Ministerul Afacerilor Interne poliţiştilor şi salvatorilor polonezi. Suntem pregătiţi să le oferim sprijin, dacă ne va fi solicitat. Protejarea vieţii oamenilor ne obligă la vigilenţă, la cooperare şi la acţiune fermă. Este responsabilitatea pe care structurile MAI o poartă în fiecare zi”, a declarat ministrul Marian Neacşu, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a MAI. 

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Cinci persoane au fost ucise în urma unui atac armat care a avut loc în Piața Principală din Cracovia, iar aproximativ 12 persoane au fost rănite, printre care și polițiști, potrivit Poliției din Malopolska.

Ministrul polonez al Afacerilor Interne, Marcin Kierwinski, a declarat că unul dintre polițiștii răniți în schimbul de focuri de astăzi se află „în stare foarte critică”, conform BBC. Kierwinski a spus că ofițerul a suferit „trei răni prin împușcare” și că „operația este în curs de desfășurare”. El a confirmat că un al doilea ofițer a fost, de asemenea, împușcat.

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Editor : A.M.G.

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